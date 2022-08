iPhone 14 in staat sneller op te laden, maar is het genoeg?

Een obscuur gerucht wijst er vandaag op dat de iPhone 14 sneller op kan laden dan zijn voorganger. De smartphone, die volgende maand het daglicht ziet, zou met een vermogen van 30W de accu bij kunnen vullen. De vraag : is die stap groot genoeg?

In de afgelopen paar jaar heeft de markt zich, op het gebied van opladen, flink verbeterd. Smartphones laden anno 2022 sneller op dan ooit te voren, maar erg goed voor de batterij is het niet. Maakt Apple te weinig gebruik van de mogelijkheden of doet het bedrijf het verstandige?

iPhone 14 laadt sneller op dan voorganger

De iPhone 14 laadt sneller op dan zijn voorganger. Dat is het nieuws dat vandaag, door middel van verschillende media, naar buiten komt. Het gerucht dat de Apple-telefoon van dit jaar sneller op kan laden gaat echter al tijden rond. Nu lijkt een bepaald bedrijf, die zijn naam niet prijs wil geven, de bevestiging te geven.

Een anonieme bron, zonder linkjes en geen enkele afbeelding: het klinkt een beetje vergezocht. Toch is dat niet helemaal aan de orde. Hoewel de iPhone 13 het op papier niet kan, laadt de smartphone van vorig jaar in sommige gevallen met een vermogen van 27W op. De stap naar 30W is, zeker gezien de nieuwe onderdelen van de iPhone 14, dus realistisch. Al moet je het wel met een korreltje zout nemen.



De vraag is ook welke modellen precies voorzien gaan worden. De iPhone 14 en 14 Max lopen al op verschillende gebieden achter op de Pro en Pro Max. Of dat ook zal gelden voor de laadsnelheid is nog even afwachten, dus.

Groot genoeg?

Een iPhone met een laadvermogen van 30W: het klinkt lekker, maar is het genoeg? Het antwoord ligt ergens in het midden.

In de afgelopen paar jaar heb ik verschillende Android-smartphones in handen gehad om te testen voor WANT. Het grootste verschil: de laadtijden. Sommige toestellen die ik getest heb werden opgeladen met een vermogen van 120W. Idioot snel en superfijn in gebruik. Wat dat betreft is de stap die Apple neemt alles behalve groot genoeg, want de technologie is er. Al snap ik 100% waarom Apple dit niet doet.

De technologie wordt steeds beter, maar feit blijft dat de levensduur van je accu sterk achteruit gaat. Iets wat bij een bedrijf als Apple, dat zich richt op duurzaamheid, niet helemaal in het straatje valt. Al helemaal niet, gezien de doelgroep de huidige manier van opladen gewend is. Voor mensen zoals ik, die doorgaans verschillende smartphones gebruikt, is het gemis. Voor consumenten die meer dan tevreden zijn met een accu die binnen 30 minuten voor de helft gevuld is: niet zo zeer.

Apple zou met de iPhone 14 een grotere stap kunnen nemen, maar doet dit waarschijnlijk niet. Iets wat ik, met het oog op duurzaamheid, volledig begrijp. De stap kan dus groter, maar is voor een bedrijf als Apple wellicht wel groot genoeg.