Komst iPhone 14 sterk in het geding door China

We kijken allemaal uit naar de iPhone 14. Komt de smartphone nu later vanwege de politiek onrust in Taiwan? Apple is er bang voor.

De komst van Nancy Pelosi naar Taiwan deed flink wat stof opwaaien. China accepteerde het niet en voert de druk flink op met militaire oefeningen rond het eiland. De Amerikaanse president Joe Biden was dan ook niet al te blij met de actie van de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Als China nog een stap verder wil gaan kan het grote problemen opleveren voor Apple en daarmee de iPhone 14.

Komt de iPhone 14 later?

Apple houdt rekening met het worst case scenario en dat zou kunnen betekenen dat de iPhone 14 flinke vertraging op kan lopen. Apple waarschuwde zijn leveranciers dat China een douaneregelgeving heeft die ertoe kan leiden dat import- en exportverzoeken worden geweigerd, meldt Reuters.

Volgens de Chinese regels moeten producten en onderdelen uit Taiwan gelabeld worden als “gemaakt in Taiwan, China” of “Chinese Taipei”. Aangezien chips voor de iPhone 14 gemaakt worden door het Taiwanese TSMC voordat ze naar China worden vervoerd om daar geassembleerd te worden.

Problemen voor Apple?

Hoewel er op de verpakking van de iPhone 14 zelf staat “Designed by Apple in California, Assembled in China”, is dat mogelijk niet genoeg. In de verschepingsdocumenten naar China moet waarschijnlijk de nieuwe plaatsaanduiding staan, voordat deze worden geaccepteerd.

Die regelgeving is er overigens al jaren, maar het niet naleven werd door China gedoogd. Door de recente spanningen staan de verhoudingen op scherp en nu zou het land aandringen op strikte naleving. Daarmee zijn er dus mogelijk gevolgen voor de iPhone 14.

In Taiwan bezocht Pelosi naast het parlement ook chipfabrikant TSMC en iPhone-assembleur Pegeatron. Het bezoek met TSMC heeft waarschijnlijk te maken met de nieuwe Chips-wet. Het heeft mogelijk gevolgen voor de fabriek van TSMC in Arizona. Het bedrijf zou bezorgd zijn over de suggesties dat Intel het merendeel van de subsidies zou krijgen.