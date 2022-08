Maak kennis met alle kleuropties voor de iPhone 14

De iPhone 14 komt eraan. We willen natuurlijk allemaal weten welke specs de smartphone krijgt. Toch is een onbelangrijk onderdeel voor veel mensen heel belangrijk. We hebben het natuurlijk over de kleur. Maar uit welke tintjes mag je kiezen?

Net zoals het bij de liefde is, gaat het bij een iPhone natuurlijk om het innerlijk, maar helpt een mooie buitenkant ook wel mee. Dat weten de ontwerpers van de iPhone 14 maar al te goed. Al jaren experimenteert Apple regelmatig met de kleuren van haar toestellen. Ook bij de aankomende release komen er weer nieuwe kleuren aan.

Zijn dit de kleuren van de iPhone 14?

Welke kleuren dat precies zijn, is nog even wachten. Apple houdt zoals gewoonlijk de kaken stijf op elkaar. Gelukkig lekt er hier en daar wel eens wat uit, al is het natuurlijk maar de vraag of het allemaal klopt. De ene lekker is natuurlijk betrouwbaarder dan de andere.

Op het Chinese sociale medium Weibo postte een niet-geverifieerd account een afbeelding met verschillende versies van de iPhone 14. Dit account heeft geen trackrecord en de post werd later weer verwijderd, dus we nemen het dan ook met een korreltje zout. Toch is het wel interessant om te zien wat er mogelijk is. In de post is een nieuwe kleur te bewonderen. Als we de bron moeten geloven komt er onder andere een paarse versie van de normale 14. Ook lijkt PRODUCT(RED) weer van de partij.

De kleurrijke Pro

Dat paars zien we ook terug bij de iPhone 14 Pro, al is die wat lichter van kleur. Het lijkt de plaats van de blauw in te nemen. Groen zien we helemaal niet terug, maar misschien wordt deze. net zoals bij de 13. later nog toegevoegd.

Het is niet raar dat Apple met een bijzondere kleur komt. Elk jaar komt het met een opvallende tint naast de wat meer standaardversies zoals zwart en wit. Of dat echt paars wordt, zien we ergens in september tijdens de presentatie. Apple weet doorgaans de kleuren van de iPhone vrij goed geheim te houden.