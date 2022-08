Concept: zo ziet de iPhone 14 met iOS 16 er waarschijnlijk uit

Vermoedelijk moeten we nog twee tot drie weken wachten voordat de nieuwe iPhone 14-modellen worden gepresenteerd. Naast de gewone versie komen er naar alle waarschijnlijkheid ook een Max, Pro en Pro Max in de winkel te liggen. Iets wat we sowieso weten is dat de telefoons op iOS 16 draaien.

We hebben tijdens de beta al verschillende nieuwe functies gezien. Dat is natuurlijk leuk en aardig, maar we zijn ook benieuwd hoe het er echt op de nieuwe telefoons uitziet. Wat dat betreft kwamen we dit concept op het juiste moment tegen.

Een iets ander uiterlijk voor de iPhone 14

De iPhone 14 gaat er vermoedelijk weer net wat anders uitzien dan diens voorganger. De notch gaat waarschijnlijk veranderen. In plaats van de inkeping die we kennen van de iPhone 13, is er nu een punch-hole voor de camera en een iets grotere inkeping voor Face ID. De eerste beelden kwamen daarvan in februari naar buiten en lijken nu zeer concreet te zijn.

Ontwerper AR7 is daarmee aan de haal gegaan. Hij heeft een prachtig conceptontwerp gemaakt voor de iPhone 14. Zoals je inderdaad leest: het is een concept. Dat hoeft niet te betekenen dat de telefoon er daadwerkelijk zo uitziet. Toch geeft het een goed idee van wat de mogelijkheden zijn.

Always-on

Natuurlijk is de nieuwe notch niet het enige wat verandert qua uiterlijk van de iPhone 14. Als we de geruchten mogen geloven krijgt het toestel ook een always-on-beeldscherm. Iets wat je wellicht herkent van de Apple Watch. De naam zegt het eigenlijk al, het scherm staat altijd aan. Wel is de helderheid lager en zijn er wat andere maatregelen genomen zodat de batterij niet meteen leegloopt.

We zijn benieuwd wat jij van dit ontwerp vindt. Zou jij willen dat de iPhone 14 er zo uitziet? Laat het ons weten in de reacties!