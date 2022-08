Het Korreltje Zout: de prijs van de iPhone 14, nieuw iPad-ontwerp en meer!

Als er op wekelijkse basis ergens veel geruchten over te vinden zijn, dan is het Apple wel. Van gelekte beelden tot nieuwe informatie over de iPhone 14: ze zijn er in overvloed.

We pakken bij One More Thing dan ook regelmatig de geruchten mee om jullie een idee te geven over wat er achter de schermen speelt. In Het Korreltje Zout zetten we die geruchten iedere week voor je op een rij. Dit waren de geruchten van week 31 2022.

Zoveel kost de nieuwe iPhone 14

Het was deze week eindelijk zover: de prijs van de iPhone 14 kwam naar buiten. Niet officieel natuurlijk, maar wel in de wandelgangen. Het heeft even geduurd voor iemand zich er over uitsprak, maar Yeux1122 bracht er verandering in.

Op het bekende Koreaanse blog Naver meldt de informant dat de prijs van het toestel niet veel verschilt ten opzichte van vorig jaar. Sterker nog: hij blijft hetzelfde.

Benieuwd wie het nieuws brengt en hoe het precies zit?

Mac mini en M2 MacBook Pro later dit jaar

Niet alleen de nieuwe iPhone 14, maar ook de nieuwe Mac mini en M2 MacBook Pro krijgen we dit jaar nog te zien. Althans, dat is als we Bloomberg-journalist Mark Gurman mogen geloven. De betrouwbare journalist sprak met bronnen en weet daardoor te vertellen wat de plannen van Apple op dit gebied zijn.

In het onderstaande artikel vertelt Wesley je alles over het nieuws:

Always-on mogelijk toch naar de iPhone

Het Always-on-beeldscherm, dat al meerdere keren besproken is, lijkt nu toch echt naar de iPhone 14 te komen. Dat is niet zomaar een gerucht dat door iemand de wereld in geholpen wordt, maar het is daadwerkelijk terug te vinden in Xcode. In de vierde betaversie van Xcode 14 duikt namelijk een voorbeeld op van hoe een dergelijke functie zou kunnen werken.

Zoals je hierboven kunt zien blijft het scherm van de smartphone aanstaan, maar krijgen onderdelen wel een grijze tint. Voor meer informatie lees je hier het volledige artikel over de functie.

iPadOS 16 laat langer op zich wachten

iPadOS 16, het nieuwe besturingssysteem voor de iPad, laat langer op zich wachten. Tijdens WWDC 2022 maakte we voor het eerst kennis met de software die, naar verluidt, pas in oktober beschikbaar is. Volgens Bloomberg heeft dat voornamelijk te maken met problemen binnen de functie Stage Manager.

Meer weten over de problemen en het uitstellen van de update?

iPhone 14 toch krachtiger dan gedacht

Het mag duidelijk zijn: de iPhone 14 en 14 Max krijgen dit jaar niet de nieuwste chip. Toch zijn beide smartphones krachtiger dan de huidige iPhone 13-modellen. Dat is althans wat SchrimpApplePro deze week liet weten.

Hoe dat precies in zijn werk gaat?

Nieuw ontwerp voor de standaard iPad

Vlak voor het weekend kwam het nieuws naar buiten dat het instapmodel iPad mogelijk een nieuw ontwerp gaat krijgen. MySmartPrice heeft hand weten te leggen op CAD-renders.

Het nieuwe ontwerp van de iPad lijkt meer in lijn te zijn met de huidige Pro, Air en mini-modellen.