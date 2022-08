Toch een iPhone 14 mini? Daar moet je niet te veel van geloven!

Binnen een paar weken weten we eindelijk wat de iPhone 14 ons precies te bieden heeft. Eén ding lijkt in ieder geval zeker te zijn: er komt dit jaar geen mini-variant op de markt. Of hebben we het al die tijd mis gehad en weet Apple ons in september toch te verrassen?

Wat sowieso zeker lijkt te zijn is dat er, naast de reguliere iPhone 14, ook een Pro en Pro Max zullen verschijnen. Daar komt, in de vorm van de Max, nog een vierde toestel bij. Waar we de afgelopen twee jaar konden genieten van een mini, komt Apple dit keer met een groter model.

Geen iPhone 14 mini meer

De mini-iPhone lijkt dit jaar toch echt te verdwijnen. Niet zonder reden, want de kleinere smartphone deed het in de afgelopen twee jaar slechter dan Apple had verwacht. Tijd om iets nieuws te proberen en de iPhone 14 Max een kans te geven. Al lijkt niet iedereen het met deze theorie eens te zijn.

Vandaag meldt 91Mobiles, aan de hand van Evan Blass, dat Apple de mini-iPhone alsnog op de markt gaat brengen. Blass is doorgaans bekend om zijn accurate Android-geruchten, maar wist in het verleden ook de iPhone 12 en HomePod mini goed te voorspelen. Een aanzienlijke bron dus, die het dit keer toch echt bij het verkeerde eind lijkt te hebben.

Er zijn namelijk verschillende aanwijzingen waaruit blijkt dat het niet zo waarschijnlijk is dat er een iPhone 14 mini komt. De eerste aanwijzing zijn de berichten van veel betrouwbare analisten als Ming-Chi Kuo en Mark Gurman. Zij claimen al tijdens dat de kleine smartphone dit jaar niet zal verschijnen.

Meerdere zaken lijken niet te kloppen

Ten tweede lijkt ook een ander bericht van Blass niet te kloppen. Zo meldt hij ook dat er een 10.2-inch iPad komt, terwijl de betrouwbare bron Ross Young juist zegt dat de nieuwe iPad een 10.5-inch scherm krijgt. Ook hier lijkt hij er dus naast te zitten.

Als derde claimt Blass dat er in september een nieuwe iPad komt. Dit lijkt ook niet te kloppen als we de bekende en respectabele Bloomberg-journalist Mark Gurman mogen geloven. Hij zegt dat deze op z’n vroegst in oktober wordt aangekondigd tijdens een ander evenement.

Of Blass als enige goed zit, weten we waarschijnlijk op 7 september. Dan wordt naar alle waarschijnlijkheid de iPhone 14 gepresenteerd. In het onderstaande artikel vertellen we je er alles over!