Het Korreltje Zout: iPhone 14 eerder en meer advertenties?!!

Als er op wekelijkse basis ergens veel geruchten over te vinden zijn, dan is het Apple wel. Van gelekte beelden tot nieuwe informatie over de iPhone 14: ze zijn er in overvloed.

We pakken bij One More Thing dan ook regelmatig de geruchten mee om jullie een idee te geven over wat er achter de schermen speelt. In Het Korreltje Zout zetten we die geruchten iedere week voor je op een rij. Dit waren de geruchten van week 33 2022.

iPhone 14 ziet daglicht op 7 september

De kogel is door de kerk. Althans, voor Bloomberg-journalist Mark Gurman dan. De betrouwbare journalist heeft vanuit verschillende hoeken gehoord dat de datum voor het iPhone 14-evenement vast staat. Dit nieuws komt nadat eerder de opnames voor de presentatie al sneller afgerond waren dan normaal het geval was.

Als we de geruchten mogen geloven staat er voor 7 september 2022 een Apple-evenement op de planning. Wil je weten waarom dat eigenlijk een opvallende datum is? Je leest het via het onderstaande artikel!

Thermometer Apple Watch Series 8 toch anders

Naast de iPhone 14 verwacht men ook dat de Apple Watch Series 8 snel aangekondigd zal worden. Waar de smartwatch precies over beschikt weten we niet, maar het lijkt er wel op dat er een thermometer mee gepaard gaat. Dat is een functionaliteit waar al tijden geruchten over te vinden zijn.

Waar de Samsung Galaxy Watch 5 (Pro) deze functie vooral gebruikt zoals je verwacht, heeft Apple er toch een compleet ander doeleinden mee. Benieuwd welke? Het onderstaande artikel is je beste vriend!

Meer advertenties op je smartphone

Na jaren commentaar te hebben gehad op Google’s Android, lijken iOS-gebruikers tegen een bekend probleem aan te lopen. Apple wil naar verluidt meer geld verdienen uit advertenties en gaat deze dan ook op meer plekken op je iPhone tonen. Dat is in ieder geval de strekking van een gesprek met investeerders.

Mocht dit daadwerkelijk gebeuren zijn er een aantal populaire applicaties die een hoop reclame met zich mee zullen dragen. In het onderstaande artikel vertel ik je precies welke applicaties dat zijn:

Waarom Apple de iPhone 14 eerder aankondigt

Goed. De iPhone 14 ziet dit jaar dus waarschijnlijk eerder het daglicht dan normaal. Dat is fijn voor de consument, maar klaarblijkelijk ook voor Apple. Het Amerikaanse bedrijf heeft de aankondiging namelijk met een reden naar voren gehaald.

Er komt een recessie aan en de toekomst is daardoor aardig onzeker. Tijd om daar dus op in te spelen. Dat doet Apple als volgt: