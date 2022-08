De iPhone 14 ziet hoogstwaarschijnlijk op deze datum het daglicht

De geruchten vlogen ons afgelopen maanden om de oren, maar de definitieve aankondiging van de iPhone 14 is nu eindelijk nabij. Wanneer we de smartphones precies te zien krijgen is officieel nog niet bekend, maar een uiterst betrouwbare bron lijkt nu al met het verlossende woord te komen.

Bloomberg-journalist Mark Gurman liet eerder al weten dat de opnames voor de presentatie achter de rug waren. Dit zou kunnen betekenen dat de smartphone niet in de tweede week, maar eerste week van september onthuld zou kunnen worden. Drie keer raden wat het nieuws van vandaag is…

Wanneer de iPhone 14 het daglicht ziet

In een nieuw artikel laat Mark Gurman, journalist bij Bloomberg, weten dat de kogel door de kerk is. Apple heeft de knoop doorgehakt en besloten de nieuwe iPhone 14 op woensdag 7 september 2022 aan te kondigen. De eerste woensdag van de maand dus. Opvallend, gezien dergelijke presentaties doorgaans op een dinsdag plaatsvinden.

­čžÉ Wie is Mark Gurman? Mark Gurman is een technologiejournalist die werkzaam is bij Bloomberg. Hij schrijft al meer dan een decennium over Apple, was voorheen werkzaam voor 9to5Mac en behoort tot de betrouwbaarste bronnen. Hij is anno 2022 voornamelijk bekend om zijn eigen nieuwsbrief: Power On.

Voor de aankondiging van de iPhone 14-serie, en waarschijnlijk de Apple Watch Series 8, hanteert Apple een bekende opzet. Net als bij WWDC 2022 het geval was zal het evenement zowel online als fysiek plaatsvinden. Een klein handje journalisten zullen dus naar Cupertino gevlogen worden om daar, als een van de eerste mensen ter wereld, met de nieuwe smartphones aan de haal te gaan. De rest van de wereld kan kijken naar een vooraf opgenomen video.

Gurman geeft overigens wel de kanttekening dat plannen altijd kunnen wijzigen. De kans dat het Amerikaanse bedrijf dit echter doet is overigens klein, mits zich echt grote problemen voordoen. Zet 7 september 2022 dus maar met potlood in de agenda.

Aftrap van een druk najaar

De herfst van 2022 wordt een verdomd drukke voor de Apple-fan. Naast het iPhone 14-evenement in september, staat er volgens betrouwbare bronnen ook een event in oktober op de planning. Waar we in die eerste maand de nieuwe iPhone 14 en Apple Watch Series 8 te zien krijgen, richt dat tweede zich voornamelijk op de Mac en de iPad.

Naast die twee producten verwacht men dit jaar ook nog de nieuwe AirPods Pro 2 te zien. Wat de oordopjes precies te bieden hebben is nog niet duidelijk, al lijkt een grote wijziging nog wel achterwegen gelaten te worden. Meer weten? Je leest het via het onderstaande linkje: