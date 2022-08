iPhone 14 ondanks A15-chip krachtiger dan zijn voorganger

De iPhone 14 wordt nog steeds krachtiger dan de 13, ondanks dat deze dezelfde A15-chip heeft. Het nieuwe model is een stap voorwaarts.

Ming-Chi Kuo deed vele Apple-volgers fronzen met zijn bijzondere nieuwtje. In maart van dit jaar meldde de bekende Apple-analist dat de iPhone 14 en 14 Max de A15-chip krijgen. Dat is dezelfde processor waar de huidige 13, Pro en Pro Max op draaien. Alleen de Pro-modellen van de 14 krijgen volgens de analist de A16-chip. Hij kreeg met zijn bewering steun van Bloomberg-journalist Mark Gurman, die er hetzelfde over denkt.

Dezelfde A15-chip in de iPhone 14?

Het lijkt dus een bijzondere koerswijziging voor Apple te worden, want hiervoor kregen alle modellen jaarlijks een nieuwe chip. Apple doet dit overigens om een duidelijke reden. Waar de reguliere en Pro-modellen afgelopen paar jaar naar elkaar toegroeiden, zal het verschil dit jaar groter zijn. Zo beschikt het nieuwe model bijvoorbeeld over een 48-megapixel camera, waar de extra rekenkracht voor nodig is.

🍏 Wie is Ming-Chi Kuo? Ming-Chi Kuo is een analist bij TF International Securities en tevens één van de meest betrouwbare bronnen op het gebied van Apple en al zijn producten. Een 100% score heeft hij niet, maar als Kuo het zegt is de informatie op z’n minst serieus te nemen.

Daarnaast wordt als oorzaak het chiptekort genoemd. Tot nu toe leek Apple er niet zoveel last van te hebben als andere merken. Dat lijkt bij de A16-chip dus wellicht toch anders te zijn.



Despite using *some* old hardware, iPhone 14 non pro still have some overall performance boost over the iPhone 13 series

New cellular modem, new internals design, ect — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) August 1, 2022

Verschil in prestatie

De normale iPhone 14 lijkt dus dezelfde processor te krijgen als diens voorganger. Toch hoeven we volgens de bekende Apple-lekker ShrimpApplePro niet bang te zijn dat er geen verschil zit is tussen de oude en nieuwe versie van de iPhone. De 14 levert nog steeds betere prestaties. Als voorbeelden noemt de Twitteraar het modem en het ontwerp van de binnenkant.

We kunnen nu alleen maar gissen hoe de iPhone 14 er van binnen uitziet. We moeten het dus doen met de geruchten. Een daarvan is zeker interessant. Zo zijn er bronnen die beweren dat de iPhone 14 naar 6GB RAM gaat. Dat is 2GB meer dan de iPhone 13. Bovendien krijgt het nieuwe model een nieuwe efficiënter modem dat ook nog eens minder elektriciteit gebruikt. Dat komt dus weer ten goede aan de batterijduur.