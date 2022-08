Maak je klaar voor je nieuwe iPhone 14 met deze drie handige tips

De lancering van de iPhone 14 staat voor de deur. Miljoenen mensen staan dus weer te trappelen bij Apple Stores om het nieuwe toestel in handen te krijgen.

Maar of je nu de nieuwe iPhone wilt hebben of gewoon over wilt stappen van Android, zijn er wel drie handige tips die je kunt gebruiken tijdens de aanschaf van het peperdure toestel.

Apple heeft al een enige tijd een deal dat je oude telefoons en andere Apple-apparatuur in kunt leveren. Hiervoor krijg je korting op de aanschaf van bijvoorbeeld een iPhone 14.

Het ligt er natuurlijk aan in hoeverre Apple de producten kan recyclen. Als je het apparaat een flink aantal keer hebt laten vallen, dan is je inruilwaarde van je oude apparaten voor een iPhone 14 natuurlijk flink minder. Check hier de voorwaarden van Apple’s handelswijze.

Vaak krijgen we de optie om via een provider een ‘gratis’ toestel krijgen, maar niets is minder waar. Het is feitelijk een lening, waarbij je niet alleen betaalt voor je mobiele netwerk, maar ook het toestel zelf. Wees dus op je hoede voor ‘goede deals’ die het geld uit je zak trekken over de komende jaren.

De iPhone 14 is op dit moment legendarisch en hij is nog niet eens uit. Harde feiten over het toestel zijn nog niet bekend. Natuurlijk zijn we wel gedoken op de geruchten over de telefoon, maar we weten pas in september (vermoedelijk) wat de nieuwe features zijn. Hij wordt sowieso duurder.

Op Twitter weet LeaksApplePro nu al melding te maken van de adviesprijs van de nieuwe iPhone 14-serie. Het valt op dat voornamelijk de Pro-modellen een stuk przijziger zijn dan de huidige varianten. Al moet het nieuws uiteraard met een flinke korrel zout genomen worden.

14: $799

14 Max: $899

14 Pro: $1099

14 Pro Max: $1199

Apple is currently considering this.

Production costs are increasing and there has to be more than a $100 difference between the 14 Max and the 14 Pro.

Makes sense to me and wouldn’t expect changes.

Will keep you updated.

— LeaksApplePro (@LeaksApplePro) January 9, 2022