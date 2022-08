Waarom je deze iPhone 13 mini niet bij Apple moet kopen

Over iets minder dan twee weken weten we precies wat de iPhone 14 ons te bieden heeft. Al lijkt één ding al kraakhelder te zijn: de mini-variant verdwijnt. Een mooi moment om de iPhone 13 mini snel nog op de kop te tikken.

Is het de meeste verstandige keuze? Dat legde OMT-redacteur Mark Hofman je in dit artikel al uit. Maar voor de consument die echt niet kan wachten is er op dit moment een mooie deal.

iPhone 13 mini met korting

Heb je een compacte smartphone nodig en kan je echt niet meer wachten met je aankoop? Dan is het natuurlijk mogelijk om direct naar de online Apple Store te gaan en deze op de kop te tikken. Al ben je, in een specifiek geval, niet heel voordelig uit. Iets dat bij Bol.com wel het geval is.

De Nederlandse webwinkel heeft op dit moment een leuke aanbieding. Althans, voor mensen die een specifieke iPhone 13 mini op de kop willen tikken. Heb jij 128GB of 256GB opslagcapaciteit nodig en wil jij een andere kleur dan Middernacht? Dan maakt het niet heel veel uit wat je doet. Wil je die kleurenoptie echter met 512GB opslagcapaciteit op de kop tikken, dan zit je bij Bol op dit moment erg goed.

Waar deze iPhone 13 mini je bij Apple op dit moment 1159 euro kost, tik je bij Bol “slechts” 959 euro af. Voor de duidelijkheid: dat is 30 euro meer dan het 256GB-model dat je bij Apple op de kop tikt. Een goede deal, als je het mij vraagt.

iPad mini (2021) en meer

