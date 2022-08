Waarom iPadOS 16 mogelijk langer op zich laat wachten

Het lijkt erop dat Apple voornemens is de lancering van iPadOS 16 uit te stellen naar een later moment. Hierdoor arriveert het besturingssysteem dus niet tegelijkertijd met iOS 16. Dat was tot op heden wel altijd gebruikelijk. De upgrades voor beide systemen verschijnen traditiegetrouw in september.

De informatie komt door middel van Bloomberg naar buiten. Zoals het er nu naar uitziet verschijnt iPadOS 16 in oktober: één maand later dan gepland. Dat is nog niet eens zo’n heel groot verschil, maar het geeft Apple wellicht net even iets meer tijd om wat bugs op te lossen.

iPadOS 16 verschijnt mogelijk later

De grote vraag is natuurlijk: wat is er dan aan de hand? Bloomberg schrijft dat er problemen opduiken bij de functie Stage Manager. Met die optie wil het bedrijf een soort Mac-achtige vensterervaring aanbieden op de iPad. Dat blijkt echter een flinke onderneming te zijn, waar het iPadOS-team dus mogelijk meer tijd voor nodig heeft.

Wat mogelijk ook meespeelt is het idee dat Apple eerst het werk aan iOS 16 wil afronden en daar dus extra middelen voor inzet. Die middelen kunnen dan niet gebruikt worden voor iPadOS 16, waardoor die dus even naar de achtergrond verdwijnt.

Best wat gedoe om Stage Manager

Het ziet er inmiddels wel naar uit dat er best wel wat gedoe is omtrent Stage Manager. Gezien de functionaliteit alleen beschikbaar is voor de M1 iPad-modellen van Apple, kon het eerder al op wat controverse rekenen. Dat betekent dat elke andere iPad zonder die processor dus achter het net vist.

Ondanks het feit dat iPadOS zijn eigen, volwaardige besturingssysteem is, koppelt het bedrijf uit Cupertino hem, qua releases, nog steeds aan iOS. Beide systemen komen jaarlijks gelijktijdig uit. Mochten de nieuwste geruchten kloppen, dan wijkt Apple dus af van zijn strategie. En dat is iets wat het bedrijf niet al te vaak doet.

