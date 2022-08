Wanneer je de tiende-generatie iPad en M2 iPad Pro mag verwachten

De kans dat Apple dit jaar nog twee nieuwe iPad-modellen op de markt brengt is vrij groot. Zowel de tiende-generatie van het instapmodel, als een Pro-model met M2-chip verschijnen naar verwachting in 2022. Maar wanneer precies?

Een officieel antwoord is er op dit moment natuurlijk nog niet, maar de wandelgangen worden wederom gevuld met een hoop geluid.

Nieuwe iPad en iPad Pro in 2022

Als het goed is weten we binnen drie weken exact wat de nieuwe iPhone 14-serie ons zal brengen. De geruchten rondom de smartphones gaan al langere tijd rond, dus hebben we al enig idee wat we kunnen verwachten. Bederft de pret overigens niet, want we kunnen niet wachten om met de Apple-smartphones aan de haal te gaan. En dat geldt ook wel een klein beetje voor de nieuwe iPad-modellen.

Tijdens het iPhone 14-event krijgen we ze waarschijnlijk niet te zijn, maar lang wachten hoeven we niet. Althans, als een bericht op de Koreaanse blog Naver klopt. Het bericht is afkomstig van gebruiker yeux1122: een naam we al eerder tegenkwamen.

🍏 Wie is Yeux1122 Yeux1122 is een Koreaanse blogger op het platform Naver. Regelmatig dropt hij nieuws over Apple. Zijn trackrecord is wisselvallig. Hij zit dus net zo vaak mis als dat hij goed zit. Zo klopten zijn geruchten over de komst van de M1 iPad en iPad mini 6, maar zat hij er weer compleet naast met een gerucht over de afmetingen van diezelfde mini.

Volgens de bron maakt Apple zich gereed om de nieuwe tablets in oktober aan de wereld te laten zien. Een tweede evenement binnen afzienbare tijd, dus. Al moet alles dan wel volgens plan verlopen.

Foxxconn en Compal in de problemen

Dat is helaas niet het geval. Vanmiddag is duidelijk geworden dat verschillende Chinese fabrieken te maken hebben gekregen met een pittige stroomuitval. Dit is het gevolg van een extreme hittegolf waar het land zich op dit moment in bevindt. Sterker nog: het is zestig jaar geleden dat dergelijke temperaturen werden aangetikt.

Het is echter geen toeval dat de stroom het even niet doet. Het bestuur van de Chinese regio Sichuan heeft bepaald dat industriële bedrijven op stroom-rantsoen moeten. Van de 21 grote producenten die in de regio actief zijn, zitten er 19 zonder stroom. Hoe lang dat precies gaat duren is niet bekend.

Gezien Foxconn en Compal ook in deze regio zitten, en de nieuwe iPad-modellen voor Apple produceert, komen de nieuwe tablets mogelijk in de problemen.

Dus, wanneer verschijnen de iPad-modellen?

De grote vraag is dus wanneer de tiende-generatie iPad en M2 iPad Pro precies het daglicht zien. De verwachting is dat Apple de tablets in oktober aankondigt. Dat is een verwachting die, ondanks de problemen in China, wat mij betreft nog steeds aangehouden kan worden. Apple wijkt namelijk niet makkelijk van zijn planning af en heeft op dit moment bijvoorbeeld ook nog grote problemen met de M2 MacBook Air.

Mocht het echt uit de hand lopen in China, dan kunnen we rekening houden met een vertraging. Wat dat betreft verwachten we de dergelijke modellen in november van dit jaar.