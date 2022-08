iPad 101: alles wat moet je weten over de tablet van Apple

De iPad: zonder twijfel de bekendste tablet ter wereld. Door Steve Jobs ge√Įntroduceerd in 2010, maar twaalf jaar later relevanter dan ooit tevoren. Hoe is het apparaat ontstaan, welke modellen kun je anno 2022 aanschaffen en wat kan je er precies mee?

Om je dat uit te leggen starten we een nieuwe rubriek op onze website: iPad 101. We vertellen je niet alleen wat voor een product Apple in 2010 op de markt bracht, maar leggen je ook uit hoe je ermee uit de voeten kan. Dat doen we door allerlei losse artikelen die we, gaande weg, stuk voor stuk aan dit hoofdartikel toevoegen. Ben je dus opzoek naar handige tips voor je tablet? Dan is dit waarschijnlijk dé plek om ze te vinden.

Van de Newton MessagePad tot de eerste iPad

Op 20 januari 2010 kondigde Apple de eerste iPad ooit aan. De eerste iPad, want het was niet helemaal de eerste tablet van het bedrijf. In 1993 werkte Apple aan de Newton MessagePad. Het was een tablet-achtig apparaat dat voornamelijk als persoonlijke assistent moest dienen. Het idee werd niet heel goed ontvangen en Steve Jobs maakte er bij zijn terugkeer, in 1998, dan ook direct een eind aan.

Dat had te maken met twee zaken: Apple was op dit gebied zijn tijd echt te ver vooruit én de uitwerking was behoorlijk slecht. Apple kreeg bijvoorbeeld veel kritiek op de manier waarop de Newton MessagePad de bijbehorende stylus registreerde. De handschriftherkenning was een drama. Gelukkig maakte het bedrijf dit in 2010 helemaal goed met de allereerste iPad.

Hoewel de tablet op 20 januari werd aangekondigd, duurde het nog wel even voor hij op de markt verkrijgbaar was. Vanaf 12 maart was de iPad te bestellen, vanaf 30 april verschenen er twee modellen in de Verenigde Staten en tussen 28 mei en 17 september kreeg de rest van de wereld zijn kans. Net als bij de iPhone was er kritiek op de innovatie, maar groeide het uit tot een gigantisch succes.

Welke verschillende modellen zijn er?

De iPad heeft zichzelf in de afgelopen twaalf jaar flink ontwikkeld. De tablet van Apple is op dit moment niet alleen toe aan de tiende-generatie, maar er zijn ook nog eens drie andere modellen op de markt verschenen. Modellen die allemaal al aardig wat jaartjes meegaan. Naast het standaardmodel heb je ook de iPad Air, mini en Pro-modellen.

Een kleine greep uit de geschiedenis:

Het standaard model

Goed. Het standaard model iPad verscheen dus in 2010. Apple heeft in de afgelopen twaalf jaar niet ieder jaar een nieuw model op de markt gebracht, maar heeft op dit gebied ook zeker niet stil gezeten. In de tussentijd zijn er maar liefst negen verschillende varianten verschenen. De tijdlijn ziet er als volgt uit:

Eerste-generatie |  20 januari 2010

20 januari 2010 Tweede-generatie  | 2 maart 2011

| 2 maart 2011 Derde-generatie  | 7 maart 2012

| 7 maart 2012 Vierde-generatie  | 23 oktober 2012

| 23 oktober 2012 Vijfde-generatie |  21 maart 2017

21 maart 2017 Zesde-generatie  | 27 maart 2018

| 27 maart 2018 Zevende-generatie  | 10 september 2019

| 10 september 2019 Achtste-generatie  | 15 september 2020

| 15 september 2020 Negende-generatie | 14 september 2021

Via het onderstaande blokje lees je onze review over het meest recente model:

De iPad mini

Hoewel de lancering van de iPad een succesverhaal was, waren er consumenten die de tablet van Apple net iets te groot vonden. Daarom besloot het Amerikaanse bedrijf om, twee jaar na de lancering van het allereerste model, een kleinere variant op de markt te brengen. De iPad mini was officieel een feit en ontwikkelde zich als volgt:

Eerste-generatie |  23 oktober 2012

23 oktober 2012 Tweede-generatie  | 22 oktober 2013

| 22 oktober 2013 Derde-generatie  | 16 oktober 2014

| 16 oktober 2014 Vierde-generatie  | 9 september 2015

| 9 september 2015 Vijfde-generatie |  18 maart 2019

18 maart 2019 Zesde-generatie | 24 september 2021

De meest recente mini verscheen dus in de zomer van 2021. Onze review lees je via het onderstaande blokje:

iPad Air

Anno 2022 zijn de modellen doorgaans zo licht als een veertje, maar de iPad droeg in 2013 aardig wat gewicht met zich mee. De vierde-generatie werd door Apple voorzien van een Retina-beeldscherm, maar had daarmee een pittig gewicht van 652 gram. Om daar wat aan te doen introduceerde het Amerikaanse bedrijf in 2013 de allereerste Air: een tablet met een gewicht van slechts 469 gram. Het was de geboorte van een nieuw succes:

Eerste-generatie |  22 oktober 2013

22 oktober 2013 Tweede-generatie  | 16 oktober 2014

| 16 oktober 2014 Derde-generatie  | 18 maart 2019

| 18 maart 2019 Vierde-generatie  | 15 september 2020

| 15 september 2020 Vijfde-generatie | 8 maart 2022

Benieuwd wat wij van de iPad Air (2022) vonden? Je leest het via het onderstaande blokje:

iPad Pro

Vijf jaar na de introductie van de eerste-generatie introduceerde Apple de iPad Pro. De tablet was volledig gericht op de professionals die hun werk dolgraag onderweg voort wilde zetten. Het is dan ook geen verrassing dat dit model voorzien was van de meest uitbundige specificaties (en prijskaartje). De tijdlijn zag er als volgt uit:

Eerste-generatie |  9 september 2015

9 september 2015 Tweede-generatie  | 5 juni 2017

| 5 juni 2017 Derde-generatie  | 30 oktober 2018

| 30 oktober 2018 Vierde-generatie  | 18 maart 2020

| 18 maart 2020 Vijfde-generatie | 20 april 2021

Benieuwd wat wij van de meest recente iPad Pro vonden? Lees dan zeker het onderstaande artikel:

Hoeveel betaal je in 2022 voor de tablets?

In de geschiedenis van de iPad verschenen er dus vier verschillende varianten, die je anno 2022 nog steeds aan kunt schaffen. Waar de producten van Apple doorgaans worden bestempeld als ‘veel te duur’ zijn de tablets echt goed betaalbaar. Het is uiteraard hoe bont je het zelf maakt, maar voor een paar honderd euro heb je al √©√©n van de beste tablets van de markt in handen.

Het aanbod ziet er op moment van schrijven als volgt uit:

Negende-generatie iPad | Minimaal: 389 euro | Maximaal: 699 euro

| Minimaal: 389 euro | Maximaal: 699 euro iPad mini (2021) | Minimaal: 559 euro | Maximaal: 899 euro

| Minimaal: 559 euro | Maximaal: 899 euro iPad Air (2022) | Minimaal: 698,50 euro | Maximaal: 1038,50 euro

| Minimaal: 698,50 euro | Maximaal: 1038,50 euro 11-inch iPad Pro | Minimaal: 899 euro | Maximaal: 2279 euro

| Minimaal: 899 euro | Maximaal: 2279 euro 12,9-inch iPad Pro | Minimaal: 1219 euro | Maximaal: 2599 euro

Voor meer informatie check je de website van Apple.