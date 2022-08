Apple rolt zevende betaversie iOS 16 en iPadOS 16 uit voor ontwikkelaars

Apple heeft de zevende betaversie van iOS 16 en iPadOS 16 uitgerold voor ontwikkelaars. Dit zijn de twee nieuwe besturingssystemen die dit najaar op de iPhone en de iPad beschikbaar zullen zijn.

Ontwikkelaars met het juiste profiel kunnen de update direct binnenhalen. Publieke testers moeten nog heel even geduld hebben.

Zevende ontwikkelaarsbeta iOS 16 en iPadOS 16

iOS 16 is het nieuwe besturingssysteem voor je iPhone en iPadOS 16 voor je iPad. Beide systemen werden tijdens WWDC 2022 aangekondigd en zullen vanaf de herfst van dit jaar beschikbaar zijn voor alle consumenten. Tot die tijd kunnen betatesters het systeem al helemaal uitpluizen en hun eigen applicaties voorbereiden.

Het nieuwe besturingssysteem is overigens iets om enthousiast over te zijn. iOS 16 zal één van de grootste iPhone-updates sinds jaren worden. De software introduceert bijvoorbeeld een gloednieuw vergrendelscherm. Je kunt als iPhone-gebruiker het scherm volledig naar eigen wens instellen en opmaken. Grote cijfers, ander lettertype en widgets op het scherm: het is allemaal mogelijk.

iMessage krijgt een bijzonder handige toevoeging, je kunt de fotobibliotheek delen met andere mensen én de focusmodus gaat op de schop. Alles weten over iOS 16? Check dan zeker even dit artikel.

iPadOS 16 zal een hoop verbeteringen met zich meebrengen, maar de komst van Stage Manager is misschien wel het fijnst. Dit zorgt er, net als bij macOS Ventura, voor dat er mee overzicht is en de focus op één taak kan blijven. In dit artikel vertellen we er alles over.

Zo installeer je de betaversie

Om de nieuwe betaversie te installeren ga je als ontwikkelaar op je iPhone of iPad naar het update-scherm. Deze is te vinden via Instellingen -> Algemeen -> Software-update. Zodra jij het juiste profiel op de smartphone of tablets hebt staan, zal de zevende betaversie snel opduiken.

Heb jij op dit moment nog niet het juiste profiel op je iPhone staan? Zorg dan dat je via het Apple Developer Center het juiste profiel binnenhaalt!