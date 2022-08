iOS 16 maakt batterijpercentage iPhone ein-de-lijk standaard zichtbaar

Het heeft jaren geduurd, maar Apple lijkt er met iOS 16 toch voor te zwichten. Met ingang van het nieuwe besturingssystemen kunnen iPhone-gebruikers eindelijk het percentage van hun batterij bekijken. Standaard. Zonder het openen van een extra venster of het uitvoeren van een handeling.

Dit wordt duidelijk door verschillende kanalen, waaronder The Verge en YouTuber MKBHD, die toegang hebben tot de vijfde ontwikkelaarsbeta van iOS 16. De één is positief, de ander gaat de functionaliteit waarschijnlijk niet inschakelen.

Batterijpercentage iPhone zichtbaar dankzij iOS 16

Potverdorie, dat heeft ons toch een baard geduurd. Tot op heden zijn iPhone-modellen met een notch niet in de mogelijkheid (geweest) om het percentage van de batterij weer te geven. Een standaard-functionaliteit die slechts alleen te gebruiken was indien het bedieningspaneel geopend werd. Om heel eerlijk te zijn geen hele grote ramp, maar het gebrek aan een optie was wel vervelend. Wat dat betreft is iOS 16 een geschenk uit de hemel.

Wie de functionaliteit in iOS 16 in wil schakelen moet natuurlijk nog even wachten tot het systeem uitgerold is. Mocht je toegang hebben tot de vijfde betaversie van de iPhone-software, dan kan je de volgende handelingen volgen:

Ga op je iPhone naar Instellingen Selecteer de optie Batterij Vink de optie Batterijpercentage aan

Het enige wat de functionaliteit doet is een getal in het symbool van de accu neerzetten. Dat getal is het percentage batterij dat je iPhone nog heeft. Dames en heren, welkom bij het WK Open Deuren Intrappen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Maar, we konden hem toch al zien?

Mensen met een iPhone SE of een Android-smartphone denken wellicht: ‘waarom is dit een ‘big deal’? De iPhone was toch al in de mogelijkheid om het percentage weer te geven?’.

Ja, in het verleden wel. Normaal gesproken stond het percentage van de batterij links van het symbooltje op het thuisscherm van de iPhone. Tot de iPhone X in 2017 het daglicht zag en de notch ge√Įntroduceerd werd. Toen was er geen ruimte meer voor en besloot Apple het percentage te verwijderen. Irritant, want er was een groot deel van de gebruikers dat niet wist hoe ze het percentage uiteindelijk te zien kregen.

Met de komst van de smallere notch in de iPhone 13, was de hoop dat Apple overstag zou gaan. Helaas hield het vast aan de huidige gang van zaken en was het percentage wederom niet te zien. Vanaf iOS 16, het systeem dat volgende maand verschijnt, gaat dat dus veranderen.