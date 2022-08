Krijgt het instapmodel iPad eindelijk het herontwerp dat het verdient?

Als we de geruchten mogen geloven dan presenteert Apple later dit jaar een nieuwe versie van het instapmodel van de iPad. Wat het apparaat precies voor ons in petto heeft, dat is momenteel giswerk. Maar recent gelekte schema’s kunnen wellicht al een deel van dat antwoord geven, voordat Apple dat later dit jaar doet.

De online publicatie MySmartPrice deelt de schema’s, ook wel CAD-renders genoemd, met de rest van de wereld. Mochten de renders kloppen, dan werpen we nu een eerste blik op het nieuwe ontwerp van de iPad. Het lijkt erop dat het bedrijf de tiende iteratie een plat ontwerp meegeeft en dus afscheid neemt van het klassieke ontwerp.

Wordt dit de nieuwe iPad?

Dat nieuwe, platte ontwerp komen we ook tegen op de iPad Pro, Air en mini. De renders laten tevens zien dat het instapmodel straks dikke randen en zelfs een Touch ID-knop krijgt. Achterop treffen we een nieuw ontwerp voor het camerasysteem aan: de module steekt dit keer uit en lijkt op het systeem van de iPhone X uit 2017.

Ondanks het feit dat we twee openingen tegenkomen, is het niet zo dat dit model ineens twee camera’s krijgt. De tweede opening is bedoeld voor de LED-flits. Verder claimt de bron van het gerucht dat Apple voornemens is de kwaliteit van de camerasensor te verbeteren. Er zit naar verluidt een nieuwe sensor in.

Toch nog dunnere randen?

De verwachting is dat het instapmodel van de iPad de volgende afmetingen krijgt: 248,62 mm (hoogte) bij 179,50 mm (breedte) bij 6,98 mm (diepte). Mochten de afmetingen kloppen, dan kunnen we daar twee dingen uit opmaken. Dit nieuwe model wordt mogelijk iets dunner en breder dan zijn voorganger.

Verder weten we nog vrij weinig over de nieuwe iPad. Mogelijk krijgt het apparaat een iets groter scherm, waardoor de randen nog wat smaller kunnen worden. Ook krijgt de tablet wellicht een A14 Bionic-chipset, evenals ondersteuning voor 5G.

MySmartPrice