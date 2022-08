Instagram maakt veel los: zo stop je locatie-tracking op je iPhone

Veel apps willen zoveel mogelijk van je weten, zelfs als het geen enkele functie heeft. Het is goed om jezelf af te vragen of je wel alle gegevens van je iPhone met grote techbedrijven wil delen. Dat geldt natuurlijk ook voor Meta’s Instagram. Vooral voor Meta’s Instagram…

Instagram is een van de populairste media en dat heeft natuurlijk ook een reden. Het is ontzettend leuk om je mooiste kiekjes en video’s te delen met je vrienden en iedereen die ook maar een beetje geĂ¯nteresseerd in je is. Daarnaast kun je er inspiratie opdoen van andere en gewoon bekenden volgen waarvan je meer wil zien. Ik moet natuurlijk zeggen dat vooral de WANT-pagina zeker de moeite waard is!

Laat je niet zomaar volgen op je iPhone

Social media is gratis te gebruiken, maar dat is natuurlijk niet zonder reden. De bedrijven daarachter willen maar al te graag succesvolle advertenties verkopen. Want des te gerichter de advertentie, des te groter de kans is dat jij een product gaat aanschaffen. Die winkels en restaurants willen natuurlijk meer betalen voor reclame, als ze weten dat de koopkans omhoog gaat.

Een van de zaken die natuurlijk bijdragen aan die koopkans, is de locatie waar jij je bevindt. Het heeft natuurlijk weinig zin om een advertentie van een restaurant in Maastricht te zien, terwijl je zelf in Amsterdam woont. Het is dus voor social media ideaal om je locatie te hebben. Overigens kan die functie juist ook weer nuttig zijn, als je bepaalde locaties graag wil delen. Heb je daar geen behoefte aan, dan kun je dat natuurlijk skippen. Maar ook voor andere apps kan het natuurlijk handig zijn om je locatie te hebben. Denk aan een navigatie- of een weer-app.

Gelukkig kun je op je iPhone zelf bepalen welke apps wel en geen toegang hebben tot je locatie. Vaak krijg je de eerste keer een vraag of een app je locatie wel of niet mag gebruiken. Vervolgens kun je dat altijd aanpassen in de instellingen.

Zo stel je het zelf in

Het voordeel is dat het heel makkelijk is om de privacy-instellingen op je iPhone aan te passen. Hiervoor ga je naar Instellingen>Privacy>Locatievoorzieningen. Daar vind je alle apps die om je locatie vragen. Je kunt ervoor kiezen om alle apps geen toegang te geven tot je locatie, maar je kunt er ook voor kiezen om dit per app te bepalen. Voor Google Maps is dit natuurlijk wel weer handig, terwijl je bij de Coolblue-app jezelf bijvoorbeeld kunt afvragen of het echt nodig is.

Per app kun je daarom uit verschillende opties kiezen om je locatie te delen. Vaak zijn er drie of vier keuzes: nooit, vraag volgende keer of wanneer ik deel, bij gebruik van app, of altijd. Ook zie je via het pijltje of er recent gebruik van is gemaakt.

Niet alleen je locatie is interessant voor apps. Ook willen ze je maar al te graag volgen via tracking. Deze functie moet je gewoon zo snel mogelijk uitzetten, aangezien dit geen enkele toegevoegde waarde voor je is. Dat is het alleen voor bedrijven om je gerichte advertenties te kunnen tonen. Je schakelt deze uit via Instellingen>Privacy>Tracking.