Hoe je iMessage (voor een prijs) alsnog op Android en Windows gebruikt

Mis je iMessage op je Android-telefoon of je Windows-PC? Dan is er mogelijkheid om de berichtendienst alsnog te gebruiken. De vraag is echter of je dat tegen deze prijs wel wil.

iMessage is een van de fijnste berichten-apps. Helaas is er een grote maar: de dienst is alleen te gebruiken op Apple-apparaten. Daardoor ben je in de praktijk toch vaak aangewezen op WhatsApp, omdat sommige vrienden van je een Android-telefoon gebruiken. Toch is er nu oplossing voor hen om iMessage te gebruiken. Enige probleem: heel goedkoop is het niet.

iMessage op je Android

Maak kennis met de app genaamd Beeper. Die naam zal je misschien niet al te bekend voorkomen, maar deze dienst werd vorig jaar al gelanceerd. Het is eigenlijk een soort hub voor al je berichtendiensten.

In de app kun je platformen als Telegram, Slack en – jawel – iMessage gebruiken. Deze app is zowel beschikbaar voor iOS, Android, Windows, macOS en Linux. Je kunt dus al deze platformen gebruiken via de app, dus ook iMessage terwijl je niet een iPhone gebruikt. Dat kan het doen via toegang tot je Apple ID.

Op dit moment zit Beeper nog in de beta-fase, maar het is wel mogelijk om je in te schrijven voor de app om een uitnodiging te krijgen. Elke week worden nieuwe gebruikers uitgenodigd.

Nadelen

Een handige app, maar toch zijn er ook nadelen. De dienst is namelijk niet goedkoop. Gebruikers moeten voor Beeper 10 dollar per maand betalen. Daarnaast gebruikt de dienst je Apple ID om toegang te krijgen to iMessage. Hoewel de app het niet doet, is het in theorie mogelijk dat Beeper ook toegang kan krijgen tot alle andere data die is opgeslagen via Apple ID. Ook is een app van een derde partij natuurlijk net wat minder veilig dan die van de maker zelf.

Al met al is de app natuurlijk hartstikke handig, maar de grote vraag is of dat voordeel opweegt tot de nadelen. Is het iets voor jou? Laat het ons weten in de reacties.

