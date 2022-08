Wanneer we de nieuwe HomePod en HomePod mini kunnen verwachten

De HomePod en HomePod Mini lijken een nieuwe versie te krijgen. Wanneer we die kunnen verwachten? Jeroen vertelt je er in dit artikel alles over.

Apple lijkt weer vol in te zetten op de HomePod. Natuurlijk verscheen in maart dit jaar de mini (eind 2020 internationaal), maar nu lijkt het tijd voor twee nieuwe versies van de slimme speaker. Ook de normale HomePod komt weer helemaal terug. Opvallend, aangezien Apple juist stopte met het apparaat omdat het te weinig verkocht werd. Je leest er in dit artikel meer over.

Een nieuwe HomePod mini

Laten we beginnen met de HomePod mini. Apple boekte flink succes met de slimme speaker. Dat komt natuurlijk doordat deze met een prijs van 109 euro zeer betaalbaar is. Je kunt er in elke kamer dan ook eentje kwijt.

In de Power On-nieuwsbrief van de bekende Bloomberg-journalist Mark Gurman krijgen we vers nieuws over de speaker. Hij vertelt dat de HomePod mini een update krijgt. Hij tempert echter wel de verwachtingen. De veranderingen zullen niet super-indrukwekkend zijn. Details geeft hij niet.

🍎 Wie is Mark Gurman? Mark Gurman is een technologiejournalist die werkzaam is bij Bloomberg. Hij schrijft al meer dan een decennium over Apple, was voorheen werkzaam voor 9to5Mac en behoort tot de betrouwbaarste bronnen. Hij is anno 2022 voornamelijk bekend om zijn eigen nieuwsbrief: Power On.

Op dit moment kun je de speakers verwachten

Ook heeft hij het in de nieuwsbrief over de normale HomePod. Hij voegt zich toe aan de rij Apple-experts die voorspellen dat het apparaat opnieuw op de markt komt.

In de nieuwsbrief geeft hij ook aan wanneer we de HomePod en de mini-versie kunnen verwachten. Gurman gaat uit van eind 2023 of begin 2024. Als je dus een nieuwe versie van de speaker wil, moet je dus nog wel even wachten. Je kunt dus beter gewoon een mini kopen als je echt een speaker nodig hebt of wil.

Benieuwd hoe goed we die mini overigens vonden? De review over de Apple-speaker lees je video de onderstaande link!