Het Korreltje Zout: iPhone 14 duurder, AirPods Pro zonder USB-C en meer

Als er op wekelijkse basis ergens veel geruchten over te vinden zijn, dan is het Apple wel. Van gelekte beelden tot nieuwe informatie over de iPhone 14: ze zijn er in overvloed.

We pakken bij One More Thing dan ook regelmatig de geruchten mee om jullie een idee te geven over wat er achter de schermen speelt. In Het Korreltje Zout zetten we die geruchten iedere week voor je op een rij. Dit waren de geruchten van week 32 2022.

Oef: iPhone 14 Pro toch duurder dan verwacht

Waar er vorige week goed nieuws te vinden was over de prijs van de iPhone 14, had Ming-Chi Kuo deze week helaas slecht nieuws over de Pro-modellen. Waar de prijs van het eerste toestel hetzelfde blijft, zal die van de tweede stijgen. Hoeveel euro er precies bovenop komt is nog niet duidelijk, maar volgens de analist gaat het om een aardige verhoging.

In het onderstaande artikel vertellen we je er alles over:

AirPods Pro 2 laat USB-C links liggen

De AirPods Pro 2 komen eraan. Althans, dat is wat analist Ming-Chi Kuo verwacht. Volgens de betrouwbare analist verschijnen de oordopjes voor het einde van dit jaar. Dat houdt simpelweg in dat het product verschijnt vóór de grote overstap naar USB-C. De oordopjes lijken dus gewoon voorzien te zijn van een Lighting-poort-aansluiting.

Meer weten? Je leest het volledige artikel via de onderstaande link!

iPhone 14 Pro Max krijgt groter camerablok

De iPhone 14 Pro Max is voorzien van een ontwerpswijziging waar, waarschijnlijk, niemand op zit te wachten. Op Twitter duikt een dummy van de nieuwe smartphone op waar een groter camerablok op te zien is. Dit terwijl het huidige model al ontzettend groot is.

Hieronder lees je precies waarom hij groter wordt en waar de informatie vandaan komt:

Gloednieuwe HomePod (mini) in aantocht

Feest voor fans van de HomePod! Als we Bloomberg-journalist Mark Gurman mogen geloven verschijnen er twee nieuwe modellen op de markt. Het gaat om een nieuwe variant van het reguliere model én om een vernieuwde mini.

Benieuwd wanneer ze precies verwacht worden? Je leest het in het onderstaande artikel!

iPhone 14 toch eerder met deze kleurenopties?

We sluiten dit Korreltje Zout af met twee geruchten in één (wat een feestje is het toch, he?). Maandag liet Bloomberg-journalist Mark Gurman doorschemeren dat de iPhone 14 mogelijk toch eerder verschijnt dan we hadden verwacht. Dit zou te maken hebben met het feit dat de opnames voor de presentatie, die dus wederom online is, al afgerond zijn.

Daarbij werd een dag later bekend welke kleurenopties precies beschikbaar zouden zijn voor zowel de iPhone 14 als de Pro-modellen. Benieuwd welke dat zijn? Het onderstaande artikel is speciaal voor jou!