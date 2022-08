Het Korreltje Zout: iPhone 14 in het paars, nieuwe HomePod en meer!

Als er op wekelijkse basis ergens veel geruchten over te vinden zijn, dan is het Apple wel. Van gelekte beelden tot nieuwe informatie over de iPhone 14: ze zijn er in overvloed.

We pakken bij One More Thing dan ook regelmatig de geruchten mee om jullie een idee te geven over wat er achter de schermen speelt. In Het Korreltje Zout zetten we die geruchten iedere week voor je op een rij. Een dagje later dan normaal, maar dit zijn alle geruchten van de afgelopen week.

Opvallende kleurenoptie iPhone 14 Pro

De iPhone 14 Pro en Pro Max, die volgende week woensdag het daglicht zien, krijgen een opvallende kleurenoptie. Dat gerucht ging al langer rond, maar nu duikt er online ook een obscure video op. Daaruit blijkt dat we niet te maken hebben met een reguliere kleurenoptie, maar eentje die kan veranderen.

Benieuwd hoe dit er precies uitziet en wat je van de video moet geloven? Je leest het in het onderstaande artikel!

MacBook Pro zonder M2 Pro of Max

De MacBook Pro krijgt een update, maar klaarblijkelijk niet zoals sommigen van ons gehoopt hadden. Waar de M2-chip in juni dit jaar zijn intreden deed, lijken de ontwikkeling minder hard te gaan dan gehoopt. De nieuwe MacBook Pro moet het namelijk zonder M2 Pro of M2 Max-chip doen.

Is dat een probleem of is het alternatief voldoende? OMT-redacteur Jeroen geeft het antwoord in het onderstaande artikel!

Toch een iPhone 14 mini?

Het was een beetje een opvallende week vorige week. Na de obscure video van de kleurenoptie, kwam er ook opeens informatie over een iPhone 14 mini. Tot dusver leek het duidelijk te zijn dat Apple afstand neemt van het kleine model en met de Max een alternatief op de markt brengt. Een nieuw bericht lijkt die theorie opeens in twijfel te trekken.

Ben je benieuwd van wie de informatie afkomstig is en in hoeverre je het nieuws moet geloven? Dat lees je in het onderstaande artikel!

Alles over de nieuwe HomePod?

Geen nieuw gerucht afgelopen week, maar wel een duidelijk overzicht. Als we recente informatie mogen geloven kunnen consumenten zich opmaken voor de comeback van de HomePod én de komst van een mini-model.

Om orde op zaken te stellen zet Jeroen alles wat we er tot nu toe over weten even voor je op een rij.

iPhone 14 met de nieuwe notch

De iPhone 14 Pro en Pro Max krijgen naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe notch. Hoe deze er precies uit komt te zien lijkt al even duidelijk te zijn, maar hoe hij werkt was tot op heden een verrassing. Een nieuw patent lijkt meer duidelijkheid te geven.

In het onderstaande artikel lees je meer!