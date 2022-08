Google zeikt wederom om RCS in iMessage: “Het speelt een vies spelletje”

Google is gestart met een nieuwe campagne waarmee het Apple onder druk wil zetten. Het doel is om het bedrijf van Tim Cook eindelijk zover te krijgen om RCS-ondersteuning aan te bieden. Alleen is het bedrijf allesbehalve eerlijk over de beweegredenen achter de campagne. “Vies”, zo vindt OMT-Hoofdredacteur Mark Hofman. In dit artikel praat hij je bij.

“Kinderen die vragen, worden overgeslagen”, zei mijn moeder altijd. Dat ze Google niet heeft opgevoed is kraakhelder. Het Amerikaanse bedrijf is al ontzettend lang aan het zeuren over de komst van RCS-ondersteuning in iMessage. Iets dat het heel, heel, heel graag wil. De reden? Het kan de strijd niet winnen van Apple.

RCS in iMessage: de strijd tussen blauw en groen

RCS: Rich Communication Services. Het is een moderne standaard voor tekstuele communicatie die op dit moment alleen door Android-smartphones te gebruiken is. Waarom? Omdat Apple weigert de standaard te ondersteunen in iMessage. Een beslissing waar de gehele blauwe bubbels vs groene bubbels discussie om draait.

Het is een verwijzing naar iMessage zelf. Zodra je als iPhone-bezitter een bericht ontvangt van een iOS-gebruiker, zal het tekstballonnetje blauw zijn. Dit houdt in dat je gebruikmaakt van iMessage en toegang krijgt tot alle handige functionaliteiten, en vooral veiligheid, die daarbij horen. Krijg je een bericht van iemand met een Android-toestel, zal het ballonnetje groen zijn. Iets waar Google dus een groot probleem mee heeft.

Een groene tekstballon betekent dat je een SMS of MMS ontvangen hebt. Het versturen van kwaliteitsfoto’s en video’s is onmogelijk, emoji reacties zijn niet te gebruiken en end-to-end encryptie is er niet. Google noemt het een verouderde technologie uit de jaren 90 en 00’s. Iets waar het bedrijf, wat mij betreft, wel een punt heeft. Maar goed, dat is dan ook de reden dat consumenten met een iPhone het niet meer hoeven te gebruiken.

De echte reden waarom Google het wil

Wat Google naar eigen zeggen wil is een standaard die alle gebruikers ter wereld met elkaar kan verbinden. In eerste instantie een nobel verzoek waar ik eigenlijk alleen maar achter kan staan. Mocht het niet zo zijn dat Google eigenlijk een vies spelletje aan het spelen is en zijn echte beweegredenen achterwegen laat.

Waar de strijd met Apple in Europa redelijk gelijk opgaat, heeft Google in Amerika echt een probleem. Zeker onder jongeren valt de iPhone gewoon veel beter in de smaak. Ruim 88% van hen is in het bezit van een iPhone en gebruikt iMessage als communicatiemiddel. Een sterke positie waardoor de verkoop van Android-smartphones niet snel zal stijgen.

Hoewel Google het doet overkomen alsof het goed van hart is en iedereen met RCS wil verbinden, wil het gewoon meer smartphones verkopen. Zodra de exclusieve voordelen van Apple’s eigen gebouwde platform zouden verdwijnen, is de drempel voor veel consumenten lager om over te stappen. Apple heeft daar overduidelijk geen zin in. En geef ze eens ongelijk.

Wie iMessage wil gebruiken, koopt een iPhone. Dat is hoe de consumentenmarkt altijd gewerkt heeft en altijd zou moeten werken. Heb je een Samsung-tv gekocht, maar vind je de afstandsbediening van LG toch mooier? Dan koop je een LG en klaag je niet dat er geen universele afstandsbediening is. Consumenten hebben een keuze, jij als bedrijf moet ervoor zorgen dat je die keuze zo aantrekkelijk mogelijk maakt.