macOS Ventura op je oude Mac? We hebben goed nieuws voor je!

Tijdens WWDC 2022 maakte we kennis met macOS Ventura: het nieuwe besturingssysteem voor de Mac. Hoewel er talloze apparaten zijn die de software kunnen draaien, vissen consumenten met hele oude modellen achter het net. Of toch niet?

Officieel gezien is er geen manier om macOS Ventura op een niet-ondersteund apparaat te installeren. Onofficieel is er een manier gevonden om het toch voor elkaar te krijgen. Goed nieuws voor een ieder die dit het proberen meer dan waard vindt.

macOS Ventura op je oudere Mac

Mykola Grymalyuk is projectleider voor OpenCore Legacy Patcher. Dit is een stukje software die het mogelijk maakt om bepaalde besturingssystemen naar oudere Mac-modellen te brengen. Zo zijn er bijvoorbeeld consumenten met een MacBook Pro uit 2012 die, met enige beperkingen, macOS 12.5.1. draaien. Datzelfde moet ook mogelijk worden met macOS Ventura: het besturingssysteem dat binnenkort verschijnt.

Het heeft flink wat tijd gekost, maar Grymalyuk deelt goed nieuws op Twitter. In een bericht laat hij weten dat het team het eindelijk voor elkaar heeft gekregen om macOS Ventura te laten draaien op oude Mac-modellen. Het gaat om de volgende apparaten:

2008 Mac Pro

2012 Mac mini

2014 Mac mini

2014 5K iMac



After many months of work, we’ve finally gotten macOS Ventura running on legacy Metal GPUs! This includes my early 2008 Mac Pro (Nvidia Kepler and AMD GCN 1), 2012 Mac mini, 2014 Mac mini and 2014 5k iMac! pic.twitter.com/cMQ5Qk8uoo — Mykola Grymalyuk (@khronokernel) August 22, 2022

Wat is OpenCore precies?

OpenCore is een zogeheten bootloader en maakt het voor PC’s mogelijk om andere software te kunnen draaien. Het wordt voornamelijk gebruikt door enthousiastelingen die via deze weg macOS op een computer van Windows installeren.

Het project van Mykola Grymalyuk heet OpenCore Legacy Patcher en richt zich op de Mac-gebruiker. Door middel van het programma is het mogelijk om oudere modellen, die niet meer ondersteund worden, te voorzien van een nieuwe versie van het besturingssysteem.

Wanneer beschikbaar voor je Mac?

Het is op dit moment nog niet bekend wanneer OpenCore Legacy Patcher macOS Ventura precies gaat ondersteunen. Niet heel vreemd, want op dit moment weten we ook nog niet wanneer de software precies beschikbaar is voor Mac-modellen. Zodra deze verschijnt zal er meer informatie te vinden zijn én weten we ook meer over de functionaliteiten die wel of geen ondersteuning krijgen.

Ideaal is het misschien niet, maar voor de enthousiastelingen onder ons is het programma een heerlijke manier om macOS Ventura toch te ervaren. Ook al zal de ervaring niet geheel zijn zoals Apple hem bedoeld heeft.