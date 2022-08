De bizarre reden waarom Apple TV+ opnames moet verplaatsen

De opnames van een nieuwe Apple TV+-serie moeten noodgedwongen verplaatst worden naar een andere locatie om een wel heel bizarre reden. Drugscriminelen hebben het namelijk op de makers gemunt.

Het zou zo een script kunnen zijn van een nieuwe Apple TV+-serie. Mensen die bedreigd worden door drugsdealers en dus hun heil ergens anders zoeken. Het is echter Apple die het zelf overkomt. Een nieuwe show voor Apple TV+ met Natalie Portman en Moses Ingram is op dit moment gestopt door de dreiging van criminelen.

Lady in the Lake op Apple TV+

Apple TV+ is op dit moment bezig met de opnames van Lady in the Lake. Een verfilming van het gelijknamige boek van Laura Lippman dat gaat over een witte huisvrouw die switcht naar een rol als journalist in de jaren ’60 om een onopgeloste moord te onderzoeken. De opnames zijn al bezig sinds april en in oktober moet alles afgerond zijn. Daar lijkt nu vertraging in te zijn gekomen.

Een deel van de scènes van de Apple TV+-serie wordt opgenomen in de Amerikaanse stad Baltimore. De plaatselijke Baltimore Banner bericht nu dat de opnames in de stad onder vuur liggen. Haast letterlijk, want de cast wordt bedreigd door drugscriminelen. Ze dreigden om iemand neer te schieten als er doorgegaan werd met filmen en er niet een bepaald bedrag werd betaald.

Bedreigingen

De berichtgeving wordt bevestigd door producent Endeavor Content aan Deadline: “Vrijdagmiddag op de Baltimore-set van onze productie Lady in the Lake, werd een chauffeur geconfronteerd met twee mannen. Een daarvan zwaaide met een pistool en richtte deze op onze medewerker. Daarna zijn ze de locatie ontvlucht.” De twee zouden de medewerkers proberen af te persen voor 50.000 dollar. Dat werd echter geweigerd door de makers van de Apple TV+-serie.

De productieleiders willen geen enkel risico nemen en gaan de shoot verplaatsen nadat ze een andere locatie hebben gevonden. Het is dus nog de vraag wanneer deze verder gaat en wanneer we de serie kunnen verwachten op de streamingdienst.