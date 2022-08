Derde seizoen Central Park: Apple TV+ dropt de eerste trailer

Central Park, de heerlijke komedie van Apple TV+, krijgt een nieuw seizoen. Dat was al even bekend, maar nu weten we ook wanneer we de nieuwe afleveringen precies kunnen verwachten. En dat is niet alles.

Naast de releasedatum dropt Apple TV+ vandaag ook de eerste trailer van het nieuwe seizoen. Een goede dag voor de fans, dus!

Derde seizoen Central Park op Apple TV+

Na twee succesvolle seizoenen start Apple TV+ binnenkort met het derde seizoen van Central Park. De geanimeerde komedie van Apple gaat dus verder en richt zich op de personages die we uit eerdere afleveringen al kenden. Bitsy doet er dus weer alles aan om het park te kopen, Owen werkt aan de campagne van zijn leven en Paige is drukker dan ooit dankzij haar allereerste boekdeal.

Zoals gezegd heeft Apple TV+ vandaag de eerste trailer van het derde seizoen online gezet. Bekijk via de onderstaande video de eerste nieuwe beelden van Central Park:

De stemmen van de personages worden wederom door o.a. Tituss Burgess, Daveed Diggs, Josh Gad, Kirsten Bell en Kathryn Hahn ingesproken. De productie ligt in handen van Loren Bouchard, Josh Gad en Nora Smith.

Wanneer check ik Central Park seizoen drie?

Wie zin heeft om het derde seizoen van Central Park als een gek te bingen, moet nog heel even geduld hebben. Apple TV+ brengt vanaf 9 september namelijk iedere week een aflevering uit. Tot en met 18 november 2022 begin je het weekend dus goed met een nieuw avontuur.

In de tussentijd iets anders kijken? In het onderstaande artikel hebben we de allerbeste series van de streamingdienst voor je op een rij gezet.

Gratis genieten van Apple TV+

Om het derde seizoen van Central Park te zien moet je uiteraard een abonnement op Apple TV+ hebben. De streamingdienst kost je 4,99 euro per maand. Al heeft het platform zo nu en dan nog wel eens een leuke actie, waardoor je helemaal niets hoeft te betalen.

Wie er snel bij is kan namelijk nog snel genieten van één van de beste series van het platform. Geheel kosteloos, dus! In dit artikel vertellen we je er alles over.