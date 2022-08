Apple Arcade: Bomberman en 3 andere games die je deze maand speelt

Heb je een abonnement op Apple Arcade? Dan is het deze maand mogelijk om een aantal nieuwe leuke games te spelen op je Apple-apparaten. OMT-redacteur Jeroen legt je uit welke titels dat zijn.

Apple Arcade is de gamedienst van Apple. Voor het bedrag van 4,99 euro per maand kun je een onbeperkt aantal games spelen die speciaal geschikt zijn voor iPhones, iPads, Macs en de Apple TV. Op dit moment behoren meer dan 200 games tot het abonnement, dus er is echt voor ieder wat wils.

Nieuwe games op Apple Arcade

Net zoals je bij andere diensten, zoals Netflix, gewend bent wordt het aanbod regelmatig vernieuwd. Zo verdwijnen er spellen, maar komen er ook weer nieuwe bij. Deze maand mag je vier nieuwe titels verwachten op het platform, waaronder een bekende.

Amazing Bomberman | Nu beschikbaar

Laten we onze lijst beginnen met een game die je toch wel echt een klassieker mag noemen. De geschiedenis van Bomberman gaat al heel ver terug. De eerste release dateert alweer uit 1983 en was toen nog alleen op de arcade-kasten te spelen.

Voor Apple Arcade is de game in een nieuw jasje gestoken. Amazing Bomberman is de nieuwste telg van de familie. Je gaat natuurlijk precies doen zoals je al verwacht: bommen gooien. Maar toch is het dit keer iets anders omdat de gevechten op muziek en ritme gaan.

My Talking Tom | 12 augustus

Deze titel van de Apple Arcade-game dekt de lading wel: deze game gaat over Tom, een kat die kan praten. Eigenlijk is het een soort Tamagotchi, want je adopteert een digitaal huisdier dat je tevreden moet houden. Klinkt misschien niet heel spannend, maar op één of andere manier is het verslavend als wat. Of je daar zin in hebt is een tweede…

Jetpack Joyride 2 | 19 augustus

Misschien wel een van de games met de mooiste naam. Als je deze 10 keer achter elkaar moet zeggen, gaat het geheid mis. In dit spel – je raadt het nooit – ga je aan de slag met een jetpack. Met een geweer moet je alle tegenstanders zien neer te knallen en zo ver mogelijk zien te komen. In dit tweede deel heb je nog betere graphics en animaties. Het is de ideale game of even tussendoor op je iPhone te spelen.

Love You to Bits+ | 26 augustus

Wat meteen aan deze Apple Arcade-game opvalt, is dat de graphics er ontzettend schattig uitzien. In dit spel volg je de reis van Kosmo: een onhandige jongen die de ruimte wil ontdekken en op zoek gaat naar zijn robotvriendin Nova. Door een noodlottig ongeluk is Nova helemaal uit elkaar gevallen en liggen haar onderdelen verspreid over de hele wereld. Jij moet ze bij elkaar zoeken in deze point-and-click adventure-game. Dit doet je weer helemaal terugdenken aan de ‘90’s.

Apple Arcade: steeds meer een genot

Waar er in het begin nog aardig kritiek te vinden was rondom Apple Arcade, begint de dienst zich steeds meer te ontpoppen tot een echte must-have. Het wordt anno 2022 gezien als één van de beter opties op het gebied van gaming en neemt het wat dat betreft direct op tegen de Xbox Game Pass en Google Stadia.

Ben je benieuwd welke games nog meer de moeite waard zijn om te spelen? We vertellen het je in het onderstaande artikel!