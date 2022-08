De eerste beelden van de indrukwekkende docu over Sidney Poitier

Sidney Poitier is in Nederland wellicht een onbekende naam, maar in de Verenigde Staten zorgde de acteur voor flinke impact. Zijn dood in januari van dit jaar was dan ook een flinke schok. Genoeg reden voor Apple TV+ om er een documentaire van te maken. Apple toont nu de eerste beelden.

Apple TV+ heeft al veel verschillende documentaires in het aanbod. Zo zien we verhalen over muziek, maar ook een aantal prachtige natuurseries. Ook zijn er regelmatig verhalen over mensen die flinke impact weten te maken op de samenleving. In dat laatste rijtje past de nieuwe documentaire over Sidney Poitier prachtig.

Wie is Sidney Poitier?

Sidney Poitier was een iconische acteur, filmmaker en activist. Hij zette zich dan ook in voor mensenrechtenorganisaties. In 1964 won hij een Oscar voor zijn rol in de film Lilies of the Field en in 2002 kreeg hij het gouden beeldje voor zijn gehele oeuvre. Hij was de eerste Afro-Amerikaanse acteur die de prijs voor beste acteur in de wacht sleepte.

Het leven van Poitier ging niet over rozen. Zo groeide hij op in armoede als boerenzoon op de Bahama’s. Op zijn vijftiende werd hij door zijn ouders naar Miami gestuurd om daar bij zijn broer te wonen, in de hoop om niet in de criminaliteit te komen. Op zijn 18de ging hij naar New York waar hij verschillende baantjes had en sliep op het toilet van een busstation. Uiteindelijk kwam hij bij het American Negro Theatre terecht en zo wist hij zijn carrière als acteur uit te bouwen.

Een documentaire op Apple TV+

Het is natuurlijk een prachtig verhaal voor een documentaire en dat zag Apple TV+ ook. De streamingdienst was al voor de dood van de acteur met het project gestart. Hiervoor werkt het nauw samen met de familie van de acteur. De regie is in handen van Reginald Hudlin die al eerder meewerkte aan films als Django Unchained en Marshall. Uitvoerend producent is niemand minder dan Oprah Winfrey.

Niet de minste namen werken mee aan de Apple TV+-documentaire Sidney. Zo zijn er onder andere interviews met Denzel Washington, Halle Berry, Barbra Streisand, Spike Lee en vele anderen.

Natuurlijk ben je vast wel benieuwd wanneer je de documentaire kunt verwachten. Je ziet Sidney vanaf 23 september op Apple TV+.