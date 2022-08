Beats steekt opvallend genoeg de stekker weer in de Pill+

In een opvallende zet brengt Apple een Beats-product terug waar eerder in 2022 de stekker uit werd getrokken: de Pill+ speaker. De opmerkelijke speaker is terug van weggeweest vanwege een samenwerking met NBA-ster Devin Booker en zijn bedrijf Book Projects. Het nieuwe ontwerp van de speaker is gebaseerd op de Sonorawoestijn.

Apple, als eigenaar van het Beats-merk, kondigt de nieuwe versie van de luidspreker zonder al te veel fanfare aan op Twitter. In de tweet vermeldt Apple de basketballer, die hier op z’n eigen profiel niet eens melding van maakt. Het zal wellicht een standaarddeal zijn. Hoe dan ook: de speaker krijgt een nieuwe editie.

Beats Pill+ wederom te koop

In dezelfde tweet zien we tevens een korte video staan waarin de nieuwe versie van de Beats Pill+ geïntroduceerd wordt. We hebben de tweet in dit bericht ingesloten, zodat je de beelden rustig kunt bekijken. De inspiratie uit de Sonorawoestijn is in elk geval duidelijk, kijkende naar de kleuren en vormgeving.



Uit de video maken we verder op dat Apple, of Beats, verder geen veranderingen doorvoert aan het design of de functionaliteit. Dit is gewoon de Pill+, maar dan in een ander jasje. De knoppen zitten allemaal bovenop het product, zodat je er gemakkelijk bij kunt wanneer je hem wil aanzetten of wanneer je een nummer wil pauzeren.

Een grote B en een grote P

Wat meteen opvalt aan het ontwerp zijn de grote B en P aan beide kanten. Die letters staan voor Book Projects, het bedrijf van de basketballer. Op de achterkant treffen we ook het logo van dat bedrijf aan. Verder zien we 1/25 staan. Mogelijk betekent dit dat het om een Limited Edition-item gaat.

Helaas weten we niet wanneer de speaker verkrijgbaar is, in welke landen Apple hem aanbiedt en wat het product moet gaan kosten. Wellicht is de speaker onderdeel van een speciale weggeefactie, dat zou ook nog kunnen. We zullen dus nog even moeten wachten totdat Apple hier meer over bekendmaakt.

Twitter