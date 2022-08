Thermometer in de Apple Watch Series 8 werkt toch anders dan je denkt

Hoewel de Apple Watch ontzettend veel intrigerende gezondheidsfuncties heeft, zoals een slaapmeter, stappenteller en hartslagmonitor wil Apple nu ook je lichaamstemperatuur meten. Maar dat werkt niet zo goed als het moet in de nieuwe Apple Watch Series 8, zo het schijnt.

Het bedrijf in Cupertino vroeg niet lang geleden een patent aan voor technologie die je temperatuur kan meten. Deze nieuwe functie wordt waarschijnlijk geïntroduceerd in de Apple Watch Series 8. Maar de thermometerfunctie werkt niet naar verwachting, zo gaat het gerucht.

Apple Watch doet het toch anders

Ondanks het feit dat Samsung deze functie al in zijn horloges aanbiedt in de Galaxy Watch 5 en Galaxy Watch 5 Pro, is de aanpak van Apple met de Apple Watch… apart.

Volgens bronnen als Bloomberg (Mark Gurman) en Wall Street Journal is de Apple Watch Series 8-thermofunctie vooralsnog bedoeld voor vrouwen om hun ovulatie in de gaten te houden. Ook wordt de combinatie van alle data gebruikt om slaappatronen te checken. Met andere woorden: slechts in héél specifieke gevallen is dit handig. Ik ben over het algemeen bijvoorbeeld zelden zwanger en slaap kort. Dat hoeft mijn klokje me niet te vertellen.

Feitelijk betekent het dat je niet daadwerkelijk een realtime update krijgt van je lichaamstemperatuur, in tegenstelling tot de Galaxy Watch 5 en Pro 5.

De eerste bedoeling van de sensor in de horloges was om aan te geven wanneer je koorts hebt of krijgt. Naar verluidt is die mogelijkheid nog even op een laag pitje gezet. Volgens Gurman komt die functie er alsnog, maar niet op de lanceringsdatum. Het is wellicht voor niet zwangere mensen een aardige indicator dat je lichaamstemperatuur omhoog gaat, maar als je betrouwbare data wilt is een thermometer in je… Is meten met een traditionele thermometer nog steeds aan te raden.

Achter de feiten aan?

De Galaxy 5 en Galaxy 5 Pro lopen dus voor op de concurrent, ook al was de functie eigenlijk al bedoeld voor de Apple Watch Series 7. De ontwikkeling van deze technologie werd echter afgeschoten tijdens het testen van het toenmalige klokje.

Het moge echter duidelijk zijn dat het meten van lichaamstemperatuur via een horloge een uitdaging is. En dat geldt niet alleen voor Apple, maar ook voor onder andere Samsung. Zit je met je bips in de zon dan warmt je lichaam zich sowieso op, laat staan je horloge zelf.

Die fluctuaties hoopt Apple aan te pakken met een algoritme dat uitgaat van een constante gemiddelde temperatuur. Of dit gaat werken op de Apple Watch Series 8, valt dus nog even te bezien.