Irritant probleem Apple Watch Series 3 verleden tijd dankzij update

Technologie is awesome, maar het blijft fragiel. Een klein foutje in de hardware of software kan ervoor zorgen dat een product, dat het altijd goed deed, niet meer naar behoren functioneert. Zo ook de Apple Watch Series 3.

Er is een nieuwe versie van watchOS, het besturingssysteem voor de smartwatch, verschenen. Opvallend: hij is alleen beschikbaar voor de Series 3. Al heeft Apple daar dus een hele goede reden voor.

Apple Watch Series 3 frustratie ten einde

Naast iOS 15.6.1 en macOS Monterey 12.5.1 heeft Apple dus ook watchOS 8.7.1 uitgerold. Het Amerikaanse bedrijf brengt hem echter wel alleen uit voor de Apple Watch Series 3. Logisch, want sinds watchOS 8.7 heeft de smartwatch last van een irritant probleem. Een probleem dat de nodige frustratie met zich mee brengt.

De Apple Watch Series 3 kreeg op compleet willekeurige momenten te maken met een herstart. De smartwatch schakelde zichzelf dus volledig uit en startte vervolgens weer opnieuw op. Iets wat voor een keertje niet erg is, maar wat gedurende de dag toch redelijk vervelend kan worden.

Wie een dergelijke smartwatch in gebruik heeft en last had van het probleem kan dus het beste de nieuwe update downloaden. Deze is direct beschikbaar en lost het probleem dus op. Verder doet watchOS 8.7.1 niet zoveel. Dat is immers ook de reden dat alleen de Apple Watch Series 3 toegang krijgt tot de nieuwe software.

Hoe installeer ik een update?

Waar je bij Apple-producten als een iPhone, iPad of Mac een update op het product zelf kan uitvoeren, werkt het bij de Apple Watch net iets anders. Om de meest recente software erop te installeren moet je via je iPhone werken. Daar volg je de volgende stappen:

Open op je iPhone de Watch-app

Ga naar Mijn Watch

Kies voor Algemeen

Selecteer de optie Software-update

Als het goed is staat er een rood bolletje achter de optie met het cijfer één erin. Mocht dat niet het geval zijn, dan kun je alsnog op de optie klikken en zal de nieuwe update gezocht worden. Zodra er een nieuwe software-versie beschikbaar is duikt deze direct op.

Selecteer voor de optie Installeer nu en de nieuwe software komt naar je Apple Watch. Hou er overigens wel rekening mee dat de smartwatch voor 50% moet zijn opgeladen om de update te kunnen installeren.