Waarom je de Apple Watch SE op dit moment beter niet kunt kopen

Er is geen slechter moment om een Apple Watch SE te kopen dan nu. Wij vertellen je waarom je het gadget beter kunt laten liggen.

De Apple Watch SE is de ideale wearable van de iPhone-maker als je niet te veel geld wil uitgeven. Het slimme horloge is nu bijna twee jaar op de markt. Het lijkt nu ook wel het einde van de smartwatch te zijn.

Laat de Apple Watch SE maar liggen

De Apple Watch SE werd toentertijd gepresenteerd naast de Series 6. Het is het alternatief als je niet een premium smartwatch hoeft. Door zijn prijs is het nog steeds een interessante optie, maar toch kun je ‘m nu beter laten liggen.

Het ziet er namelijk naar uit dat de iPhone-maker haar hele line-up qua smartwatches gaat vernieuwen. Als we de laatste geruchten geloven komt er naast de Series 8 ook een nieuwe Apple Watch SE 2. Eentje die dus wat betere specs zal hebben dan de normale SE.

Er komen nieuwe modellen aan

Natuurlijk zijn de ogen naast de iPhone 14 vooral gericht op de Apple Watch Series 8. Deze kan namelijk een ander design krijgen dan diens voorganger. Zo zou er een grotere display zijn en heeft deze een speciale SOS-functie. Daarnaast wordt er ook gesproken over een premium-model. Een zogenaamd ‘rugged’-model die tegen een extra stootje kan.

Er zijn verschillende redenen om te wachten met de aankoop van een Apple Watch. Als eerste komen natuurlijk nieuwe modellen, waardoor die misschien interessanter zijn voor je dan de huidige modellen. Daarnaast betekent de introductie van nieuwe modellen ook dat de oudere goedkoper worden. Als je dus een goedkoper model wil, wordt de Series 7 misschien wat bereikbaarder.

Hoe het precies wordt, zien we in de eerste weken in september. Dan worden de nieuwe modellen waarschijnlijk gepresenteerd.