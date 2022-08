Apple Watch: dit zijn de mooiste wijzerplaten van 2022

De Apple Watch: een fantastisch handige gadget die je geheel naar eigen smaak kunt invullen. Met behulp van wijzerplaten zorg je voor de ideale indeling voor elke situatie. Maar wat zijn de mooiste van dit jaar? OMT-redacteur Mark Hofman zet het voor je op een rij.

Naast de vele handige functionaliteiten van de Apple Watch ben ik persoonlijk ook groot fan geworden van wijzerplaten. Voor iedere situatie heb ik weer een andere opstelling en een andere uitstraling. Iets waar ik, gek genoeg, geen genoeg van kan krijgen.

Vijf awesome Apple Watch-wijzerplaten in 2022

Het leek me om die reden leuk om de beste Apple Watch-wijzerplaten van 2022 op een rijtje te zetten. Uiteraard is dit een kwestie van smaak en zijn dit vooral indelingen die goed bij mijn dagelijkse leven past. Het kan dus zijn dat jij er minder enthousiast over bent, maar ik hoop je via deze weg voornamelijk kennis te laten maken met een aantal interessante opties.

#1 Mijn persoonlijke favoriet: Batman en Robin

De wijzerplaat voor een Apple Watch hoeft niet altijd functioneel en standaard te zijn. Ik was eerder van mening dat dit wel het geval was, tot ik deze Batman & Robin tegenkwam. Het is een iconische meme van de twee superhelden, waarvan er eentje de ander in het gezicht slaat. In de tekstballon van Batman staat de tekst What Time Is It?! en in het tekstballon van Robin staat de datum en de tijd.

Eerlijkheid gebied met de zeggen dat deze wijzerplaat iets beter uitgelijnd is wanneer je de Amerikaanse tijdsnotatie gebruikt. Maar al met al zorgt het voor een grote glimlach op het gezicht.

#2 Apple Watch-wijzerplaten: Californi√ę

De Californi√ę-wijzerplaat verscheen in watchOS 6 en is sindsdien een grote hit. Het weet een minimalistische stijl uitstekend met de Apple Watch-functionaliteiten te combineren. Ik begrijp het goed als je even aan de stijl moet wennen, maar geloof me als ik zeg dat dit al snel gebeurd.

Er zijn talloze kleuren, waaronder overlopende, die je kunt gebruiken voor de wijzerplaat. Je hebt de keuze om Romeinse cijfers te combineren met Arabische cijfers, kan de vorm bepalen en voegt zelf functionaliteiten toe. Je beslist dus helemaal zelf wat je boven en onder de tijd wil zien. Bij de ronde variant is er overigens ruimte om maar liefst vijf verschillende complicaties toe te voegen. Ik ben fan.

#3 Contour, maar dan wel op één manier

Na de introductie van de Apple Watch Series 7 maakten we kennis met Contour. Deze wijzerplaat maakt optimaal gebruik van het grotere scherm van de smartwatch. De cijfers lopen over de buitenste rand en worden groter zodra de wijzer er naartoe wijst. Het is mogelijk om een gekleurde achtergrond in te stellen met witte cijfers, maar dat is wat mij betreft niet de manier.

De wijzerplaat is op één manier een stijlvolle aanrader te noemen en dat is met de wijzerplaatkleur uitgeschakeld. Zwarte achtergrond dus met, in mijn geval, groene cijfers. Tel daar de twee complicaties bij op en je smartwatch is bijzonder stijlvol.

#4 Apple Watch-wijzerplaten: Unity-licht

Unity-licht: een minimalistische wijzerplaat die modern combineert met klassiek. Bedoeld voor de gebruiker die geen zin heeft in al teveel poespas op zijn smartwatch. De wijzerplaat is over het algemeen donker, behalve op de plek waar je de tijd zou moeten zien. Dat gedeelte wordt standaard door rood en groen licht verlicht.

Er zijn niet superveel opties, maar je kunt de wijzerplaat wel wat tweaken. Kies bijvoorbeeld voor een rechthoekig of een cirkel, streepjes of geen streepjes en kleuren of een zwart/wit-opstelling.

#5 Eenvoud voor de winst!

Er zijn talloze handige manieren om het horloge anno 2022 een digitale upgrade te geven. Verschillende ontwerpen, handige functionaliteiten: noem het allemaal maar op. Maar soms, heel soms, wil je gewoon voor die klassieke uitstraling. Zeker met het always-on-beeldscherm van je Apple Watch.

Wat dat betreft is Eenvoud die ideale wijzerplaat voor jou. Er zijn talloze opties om uit te kiezen, zoals een andere stijl of kleur. Daarnaast zijn er ook vijf verschillende complicaties te koppelen aan de wijzerplaat. Ideaal voor de klassieke liefhebber, dus!