Hoe de Apple Watch het leven van Tim Cook voorgoed veranderde

In een interview met Popular Science heeft Tim Cook openhartig gesproken over de visie van Apple en het leven dat hij daarvoor leidt. Wat bijkt? De Apple Watch speelt daar een belangrijke rol in.

Hoewel Apple in de loop der jaren enorme impact heeft gemaakt met onder andere de iPod en iPhone, is het voor Tim Cook juist de Apple Watch die eruit springt. Gezondheid is voor hem namelijk een prioriteit.

Apple Watch helpt je herinneren om te bewegen

Volgens Cook zijn het de kleine aanwijzingen die een Apple Watch geeft om gezonder te leven. “We wilden met de drie cirkels een eenvoudige manier bieden om mensen te laten staan en te laten bewegen”, aldus Cook.

“Het horloge geeft aan wanneer je nog maar twaalf minuten hoeft te lopen om de ringen te sluiten. Ik krijg dan ook vaak berichten van mensen die zeggen dat het enorm motiverend is. Ze sluiten die ringen 365 dagen per jaar. Ík sluit ze niet eens 365 keer per jaar!”

Hartslag en cardiogram

Apple stopte ook een hartslagmeter in de Apple Watch en ging met de ECG-app nog een stap verder.

“We deden een hartslagmeter in de Apple Watch, maar we zijn daarna ook met nieuwe functies aan de slag gegaan. Mensen kregen in eerste instantie een melding dat hun hartslag veel te hoog of te laag was”, legt Cook uit. “Normaal gesproken zouden ze niet snel naar de dokter gaan, maar de Apple Watch vertelde je wat er gaande was en dat je je toch echt even moest laten checken.”

Met de ECG-app ging Apple nog verder. Vanaf de Apple Watch Series 4 werd de Ecg geïntroduceerd. Deze elektrocardiogram houdt bij wat de elektrische impulsen zijn die je hartslag en hartritme aansturen. Door naar een ECG te kijken, kan een arts een beter beeld krijgen van je hartritme en zien of er onregelmatigheden zijn.

“Als ik terugkijk en men vraag ‘wat is Apple’s grootste bijdrage geweest qua technologie?’, dan denk ik dat het gezondheid betreft. Je kunt die metingen nu direct naar je arts sturen”, stelt Cook.

Kan Apple het beter doen?

Cook is ook openhartig over de ontwikkelingen binnen Apple. Op de vraag of Steve Jobs blij zou zijn met de huidige stand van zaken antwoordt hij: “Ik denk vaak aan hem en ik mis hem enorm. Hij kwam vaak langs op mijn kantoor en dan gingen we mijmeren over de toekomst. Ik denk dat hij nu dingen zou aanwijzen en stellen dat het goed is, maar ook dat we op sommige vlakken veel beter kunnen zijn. Maar dat is wat we allemaal doen bij Apple, we zijn nooit tevreden. We zijn altijd bezig met morgen.”

De Apple Watch Series 8 wordt, zover wij weten, op 7 september aangekondigd.

En ondanks het feit dat hij hoogstwaarschijnlijk ook een thermometer krijgt, werkt deze waarschijnlijk niet helemaal zoals je zou denken. We gaan het zien…