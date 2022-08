Hou je pakketjes nog makkelijker in de gaten met de vernieuwde Apple Wallet

Bij One More Thing kijken we, waarschijnlijk net als veel andere iPhone-gebruikers, reikhalzend uit naar de komst van iOS 16. Het besturingssysteem brengt een hoop interessante vernieuwingen met zich mee, waaronder ook in de Apple Wallet. Jeroen dook in de functionaliteit en vertelt je er alles over.

De Apple Wallet-app is bijzonder handig. Je bewaart bijvoorbeeld vliegtickets, digitale bankpassen en kaartjes voor evenementen. Ik ben persoonlijk dan ook erg enthousiast over het feit dat de app binnenkort kan rekenen op een aantal nieuwe functionaliteiten.

De vernieuwde Apple Wallet-app

De vernieuwde Wallet-app gaat je vanaf iOS 16 ook helpen met het volgen van bestellingen. Webshops moeten hier wel een nieuw systeem voor gebruiken, maar Apple heeft al de nodige partijen weten te strikken. Zo hebben we de belofte dat Shopify, een systeem waarmee bedrijven een webshop beheren, op ondersteuning kan rekenen.

In de Wallet komt dan ook een speciaal tabblad met Bestellingen, of zoals het in het Engels wordt genoemd: Orders. Deze kun je toevoegen door op het plusje in de rechterbovenhoek te klikken. In iOS 15 kun je al een betaal- of openbaar vervoerkaart toevoegen, maar in iOS 16 komen daar dus Bestellingen bij. Wanneer je een aankoop doet bij een winkelier die het systeem ondersteunt, komt daar de bestelbon en bezorg-informatie te staan.

Houd je (oude) bestellingen bij

In het tabblad in de Wallet zie je alle actieve bestellingen staan die op dit moment gaande zijn. Daarnaast vind je er ook de geschiedenis van bestellingen. Wie meer informatie over een bestelling wilt klikt op de desbetreffende reservering. De details van de levering, zoals het trackingnummer, zijn vervolgens in te zien. Dat nummer is overigens ook te selecteren en brengt je direct naar de website van de bezorgdienst. Zo heb je dus alle informatie, met slechts een paar handelingen, binnen handbereik.

Door middel van meldingen weet de Apple Wallet-app je op de hoogte te houden van je bestelling. Je weet direct wanneer je een bepaald pakket kunt verwachten. Bovendien is het voor gebruikers mogelijk om handmatig bestellingen toe te voegen. Webshops zouden hiervoor alleen een knop toe hoeven te voegen in de bevestigingsmail.

Wat gevoeligere bestellingen kun je dan weer verwijderen uit de geschiedenis. Zo zie je ze niet meer tussen de orders staan in de Wallet. Bestellingen die je met iemand anders doet kun je dan weer delen. Handig als je bijvoorbeeld samen een cadeau voor iemand koopt. Echt exporteren van gegevens gaat dan weer niet, tenzij je een schermafbeelding maakt.

Apple Insider