Apple VR in 2023: hoe groot is de kans op de lancering?

Er gaat al langere tijd het gerucht dat Apple VR binnenkort toch echt werkelijkheid wordt. Het bedrijf gebruikt al langere tijd Augmented Reality op de iPhone en iPads, maar kijkt al langer ook naar Virtual Reality.

Nu lijkt het erop dat het bedrijf uit Cupertino toch echt een stap verder gaat. Nieuwe handelsmerkaanvragen voor bepaalde namen zijn opgedoken die erop duiden dat Apple zich toch echt gaat mengen in de ‘brillenmarkt’.

Undercover Apple

De website Bloomberg meldt dat er handelsmerken zijn ingediend voor bepaalde potentiële productnamen. Dit gebeurde onder andere in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Saudi-Arabië en Costa Rica. Bedrijven in die landen werden al eerder gebruikt door Apple als dekmantels. Op die manier kan het bedrijf geheim blijven over nieuwe producten en handelsmerknamen.

In dit geval gaat het onder andere over namen als ‘Reality Processor’, Reality Pro’ en ‘Reality One’. En geef toe, dat klinkt bijzonder des Apple’s.

Nieuwe besturingssystemen

Een relatief snelle aankondiging (begin volgend jaar?) is zeker niet vergezocht, omdat Apple al enige tijd van plan is VR-software ‘realityOS’ te noemen. Afgelopen mei toonde het bedrijf al een showcase aan zijn bestuursleden over de AR/VR-headset en -technologie. realityOS zou zich onder andere richten op Apple Maps en FaceTime. Enorm spannend.

Daarnaast kan de naam ‘Reality Processor’ met enige logica gekoppeld worden aan de chip die gebruikt wordt. En er bestaat een kans dat het een variant is op de M2-chip.

Al snel Apple VR?

Bloomberg, maar ook andere bronnen, schatten in dat de presentatie van een eerste headset misschien in januari plaats kan vinden. Het apparaat (en de service) zou dan zo’n drieduizend dollar kosten. Zowel Bloomberg als Apple-analist Ming-Chi Kuo durven zelfs zover te gaan dat Apple nu al bezig is met een tweede versie die goedkoper en lichter is.

Met alle respect: dat durven wij ook wel te stellen. Anders zitten honderden mensen bij Apple’s R&D te slapen.

Apple is niet altijd toonaangevend en vernieuwend. Er zijn al talloze uitstekende headsets op de markt. Maar wat Apple wel heel goed kan, is zijn tijd nemen en het beste product te maken van iets wat wellicht al enigszins bestaat. We zijn benieuwd of het de techgigant dit keer weer lukt. Het gerucht ging dat we deze tech al dit jaar zouden zien, maar dat is nog niet gebeurd.

Op 7 september dan maar, tijdens ‘Far Out‘? “Oh and, one more thing…”