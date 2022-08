Apple TV+ sleept Mark Wahlberg binnen voor nieuwe film

Apple TV+ weet opnieuw een grote naam te strikken voor een grote film. Dit keer een bekend gezicht die we kennen uit Ted en Uncharted. We hebben het natuurlijk over Mark Wahlberg.

Apple TV+ heeft een geheel eigen plan om de top te bereiken in het streaminglandschap. In plaats voor kwantiteit gaat het voor kwaliteit. Verwacht dan ook niet elke week 20 nieuwe series en films, maar 1 a 2. Door die aantallen kan Apple makkelijk de kwaliteit controleren en dat resulteert dat films en series vaak goed worden ontvangen door het grote publiek. Daarnaast heeft het dus ook budget om aan grote acteurs aan te trekken en dat gaat Apple goed af.

Mark Wahlberg op Apple TV+

Er zitten natuurlijk al een paar grote projecten in de pijplijn zoals Killers of the Flower Moon en Masters of the Air en daar kan vandaag een nieuwe titel aan worden toegevoegd. Deadline weet nu te melden dat Apple TV+ Mark Wahlberg heeft gestrikt voor de nieuwe film The Family Plan.

Family Plan gaat over een vader die in een voorstad woont. Hij moet met zijn familie op de vlucht als zijn verleden opeens weer actueel wordt. De Apple TV+-film wordt geregisseerd door Simon Cellan Jones. Hij werkte eerder met Wahlberg al samen aan de film Arthur the King. Deze titel moet overigens nog uitkomen.

Grote sterren

Mark Wahlberg is een van de populairste sterren in Hollywood. Hij heeft dan ook een druk jaar in Hollywood. We zagen eerder dit jaar Uncharted en daarna schitterde hij in het drama Father Stu. Er staat ook nog genoeg op de planning. Zo zien we hem binnenkort samen met Kevin Hart in de film Our Man From Jersey.

Mark Wahlberg is een van de vele sterren op Apple TV+. De komende tijd komen er ook projecten van onder andere Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Ewan McGregor, Henry Cavill en Ryan Reynolds. Er dus genoeg om nog naar uit te kijken. Wanneer we Family Plan kunnen verwachten, is nog onbekend.