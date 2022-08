Apple TV+ en bier gaan prima samen in nieuwe film met Zac Efron

Bijna bij alles maakt een biertje het net wat leuker. Nee, ik ben geen alcoholist, maar wat is er nu beter dan onder het genot van een gele rakker lekker te Netflixen? Nou ja, misschien Apple TV+ bingen, in dit geval. De streamingdienst komt nu met een film waar bier centraal staat.

Apple TV+ krijgt er elke week wel weer een nieuwe serie bij. Waar men eerste klaagde over een klein aanbod, is het door alle nieuwe content inmiddels goed gevuld. Daar komt binnenkort een nieuwe film bij waar Zac Efron de hoofdrol voor te pakken heeft.

The Greatest Beer Run Ever

De Apple TV+-film heeft de bijzondere naam The Greatest Beer Run Ever. Het is gebaseerd op het gelijknamige boek van schrijvers Joanna Molloy en John ‘Chickie’ Donohue. Over die laatste gaat tevens het verhaal. Om steun te betuigen aan zijn buurvrienden, die dienen tijdens de oorlog in Vietnam, besluit Chickie Donohue iets totaal schandaligs te doen. Hij reist in zijn eentje naar de frontlinie om de soldaten een klein stukje thuis te brengen. Hij neemt hun favoriete Amerikaanse biertje mee.

Wat begon als een goedbedoelde reis, verandert al snel in het avontuur van zijn leven als Chickie de realiteit van de oorlog onder ogen ziet en zijn hereniging met zijn jeugdvrienden hem in complexiteit en verantwoordelijkheden van volwassenheid brengen. Apple TV+ noemt de film een ongelooflijk waargebeurd verhaal, dat tegelijkertijd een oprecht coming-of-age-verhaal is over vriendschap, loyaliteit en opoffering.

De streamingdienst dropt nu een trailer van de film. Zo weten we ongeveer wat we van de productie kunnen verwachten.

Zac Efron en Russell Crowe aan de slag voor Apple TV+

De hoofdrol in deze bijzondere film is voor Zac Efron. Hij kruipt in de huid van Chickie Donhue. Dat is zeker niet de enige grote naam die aan de Apple TV+-productie meewerkt. Er zijn ook rollen weggelegd voor Russell Crowe, Bill Murray en Kyle Allen.

Je zal nog wel even op de film moeten wachten. De release op Apple TV+ staat gepland voor 30 september van dit jaar.