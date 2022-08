Heerlijke serie Apple TV+ is vanaf nu gratis te bekijken (maar…)

Je hebt er enig geduld voor nodig gehad, maar Apple TV+ staat inmiddels vol met een aantal steengoede series. Al moet je daar, zoals dat nu eenmaal werkt, natuurlijk wel voor betalen. Er is nu echter een topserie die je gratis kunt bekijken. Al zit er wel een “maar” aan het hele verhaal.

Apple TV+ heeft tegenwoordig een flink arsenaal aan films en series beschikbaar. Waar er vroeger nog al eens klachten waren over de kwantiteit van het aanbod, is dat nu niet meer nodig. Over de kwaliteit hoef jij je helemaal geen zorgen te maken, want dat is helemaal top. Zo wisten series als The Morning Show en Ted Lasso flink wat prijzen binnen te slepen.

Dit zie je in SEE op Apple TV+

Een van de andere topseries die zeker het kijken waard is, dat is SEE. Het was een van de eerste Apple TV+ originals die op de streamingdienst was te zien. SEE speelt zich af in een dystopische toekomst. Daarin heeft de mensheid zijn gezichtsvermogen verloren en moet het nieuwe manieren vinden om met elkaar om te gaan, te bouwen, te jagen en te overleven. Dat alles wordt uitgedaagd wanneer een tweeling wordt geboren met zicht.

Voor de serie heeft Apple TV+ een flinke topcast geregeld. Zo zie je onder andere Jason Momoa en Dave Bautista in de serie. Daarnaast is er ook een mooie rol weggelegd voor onze eigen Sylvia Hoeks.

Maar en maar…

De serie is inmiddels toe aan zijn derde, en helaas ook laatste, seizoen. Genoeg reden voor Apple TV+ om zoveel mogelijk kijkers te bereiken. Daarom maakt de streamingdienst het mogelijk om SEE gratis te bekijken. Een toffe actie waar je wel rekening moet houden met twee keer een grote “maar”.

Ten eerste is alleen het eerste seizoen van de serie beschikbaar. Wie dus helemaal verliefd wordt op alles wat SEE te bieden heeft, die moet dus wel echt overstappen op een vast abonnement. Dat kost je slechts €4,99 per maand en wat ons betreft is dat het helemaal waard. Maar toch. Hou er rekening mee dat je, misschien volledig onverwacht, straks vast zit aan een maandabonnement.

Ten tweede is de serie slechts een beperkte tijd gratis te bewonderen. Wie zin heeft om het eerste seizoen van SEE te bekijken zal dat snel moeten doen. Je kunt het eerste seizoen uiterlijk tot en met 29 augustus 2022 bekijken.