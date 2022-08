Apple komt met mooi cadeau voor Samsung-gebruikers

Apple en Samsung lijken voor sommige mensen wellicht als water en vuur. Toch werken de twee bedrijven op sommige vlakken samen. Wat te denken van de iPhone-schermen die je Koreanen voor Apple maken. Nu lijken ze ook op een andere manier elkaar gevonden te hebben.

Apple TV+ kijken? Daarvoor heb je echt niet een Apple-product voor nodig. Wellicht denk je dat de dienst alleen maar op je iPhone of iPad beschikbaar is, maar niets is minder waar. Tegenwoordig kun je op ontzettend veel verschillende apparaten shows als Ted Lasso en For All Mankind zien. Zo vindt je de streamingapp onder andere op je PlayStation, Xbox en LG-televisie.

Apple TV+ op je Samsung

Ook op Samsung-televisies is Apple TV+ te vinden. Je kunt de app gewoon downloaden in de Smart App, net zoals je dat doet met Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Het is zeker de moeite waard om de streasmingdienst te proberen omdat er inmiddels genoeg kwalitatief goede content is te vinden.

Nu wordt het wel heel aantrekkelijk om Apple TV+ op een Samsung-TV te gebruiken want er is nu een speciale actie. Iedereen die vanaf 2018 een televisie van de Koreaanse elektronicagigant heeft gekocht kan de streamingdienst drie maanden gratis proberen. Dat meldt het bedrijf in een persbericht.

Zo maak je gebruik van de aanbieding

Om gebruik te maken van de aanbieding kun je tot en met 28 november de Apple TV+-app openen op je thuisscherm. Daar volg je de instructies. Deze actie is echter beperkt tot een per televisie en Apple ID. Na de gratis periode loopt de dienst automatisch door totdat je opzegt. Let dus goed op dat je het abonnement op tijd beëindigt als je niet wil betalen. De dienst kost 4,99 euro per maand.

Toch zijn zulke acties voor Apple TV+ niet helemaal nieuws. Zo konden eerder al Xbox-eigenaren genieten van een zelfde soort aanbieding. Het is de ideale manier voor Apple om klanten te vinden op andere platformen.

Heb je Apple TV+? Dan kun je een aantal geweldige series en films zien. Natuurlijk noemden we al For All Mankind en Ted Lasso. Daarnaast staan er ook genoeg andere toppers op zoals onder andere Oscar-winnaar CODA en de topserie Severance.