Apple geeft tips: zo schiet je fantastische plaatjes met je iPhone

De iPhone is natuurlijk veel meer dan een apparaat om te bellen en te appen. Je kunt er ook fantastische kiekjes mee maken. Apple laat je zien hoe het moet.

De iPhone is een van beste telefoons op de markt. Dat komt natuurlijk door de specs van het toestel. De camera is vooral een van de grootste pluspunten. Deze stelt je in staat om geweldige foto’s te maken. Ondanks alle hulpmiddelen die je tot je beschikking hebt, ben je wel diegene die op het knopje moet drukken om een foto te maken. Het kan dus alsnog mislukken. Gelukkig helpt Apple je nu voor het maken van de perfecte foto op je iPhone.

Apple laat je de perfecte foto’s en video’s maken

Apple heeft namelijk twee interessante video’s gemaakt waarin het laat zien hoe je fantastische kiekjes kunt schieten. De ene heet Make a Video Montage in Cinematic Mode on iPhone en de andere Shoot & Edit Dramatic Summer Light on iPhone.

De namen van de video’s dekken meteen ook de lading. De eerste gaat over filmen in film-modus. Het laat onder andere zien hoe je makkelijk de focus kunt veranderen tussen twee onderwerpen, net zoals je dat wellicht uit series kent. Dit is niet simpeler dan even tikken op je scherm tijdens het filmen. In de video zie je nog veel meer tips voor jouw perfecte video.

Foto’s op de iPhone

De tweede video van Apple is meer gericht op foto’s en geeft je allerlei tips. Van het maken van een gedeeld fotoalbum tot het gebruikmaken van de omstandigheden zoals zon en schaduw. Het zorgt ervoor dat je foto’s er nog beter uitzien. Ook krijg je de ideale tips om je foto’s te bewerken op je telefoon. Zo krijg je fantastische resultaten die je makkelijk kunt delen met vrienden en familie.

Heb jij nog ideale tips voor video’s of filmpjes maken met je iPhone? Laat het ons weten in de reacties!