Apple deed alles om nieuwe emoji-functie Telegram tegen te houden

Dat je niet aan de ontwikkelingen van Apple moet komen, heeft de populaire chat-app Telegram op de harde manier moeten ontdekken. Het wilde een functionaliteit introduceren die gebaseerd is op de welbekende emoji. Drie keer raden welke functie er uiteindelijk niet gaat komen.

Er woedt een grote strijd tussen de verschillende berichten-apps. WhatsApp, Telegram, Signal en iMessage willen allemaal zoveel mogelijk gebruikers. De diensten komen dan ook regelmatig met nieuwe functies. Dat je niet alles kunt uitbrengen wat je wil, daar komt Telegram dankzij Apple achter.

Telegram wil bewegende emoji

Telegram wilde, in de meest recente versie van zijn iOS-app, de functie Telemoji introduceren. Het gaat om geanimeerde emoji die gebaseerd is op de bekende tekentjes van Apple. Iets waar het bedrijf uit Cupertino niet zo heel enthousiast over is.

Telegram blies hoog van de toren met de nieuwe update. Deze zou volgens Telegram CEO Pavel Durov een revolutie teweeg brengen in de manier waarop mensen zich kunnen uiten in berichten. Naast de bewegende emoji, voerde Telegram ook andere verbeteringen door aan de tekentjes.

Tegen het zere been van Apple

Zo voortvarend als Durov het wilde, ging het niet. De nieuwe versie van Telegram stond twee weken vast in de review-categorie van Apple, waardoor deze niet uitgebracht kon worden. Volgens de CEO had het bedrijf geen uitleg gekregen waarom de app werd vastgehouden. Later kwam die alsnog. Telegram moest van Apple de bewegende emoji uit de app halen.

Volgens Apple nam Telegram emoji-ontwerpen over terwijl deze eigendom van de iPhone-maker zijn. Vervolgens claimt het bedrijf wel degelijk Telegram op de hoogte te hebben gebracht van het probleem. Hoewel emoji dus universeel lijken, is dat dus niet het geval. Je kunt er dus niet zomaar mee aan de slag.

Inmiddels lijkt de lucht tussen Apple en Telegram weer geklaard. De nieuwe versie van de Telegram-app is nu wel goedgekeurd. Weliswaar is dat zonder de Telemoji.