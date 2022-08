Apple Podcasts gaat als de brandweer: flinke groei in slechts jaar tijd

Podcasts zijn nog steeds booming. Ze schieten als paddenstoelen uit de grond want de vraag is enorm. Ook Apple Podcasts ziet het terug in de cijfers. Het platform boekt een flinke groei in slechts een jaar tijd.

Podcasts zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Of je nu aan het koken bent, in de sportschool staat, of in de auto zit: het is altijd fijn om er eentje aan te zetten. Het maakt ook echt niet uit wat voor soort podcasts het zijn. Soms is een heel luchtige over showbizz fijn, terwijl de andere keer je meer behoefte hebt aan een indringend verhaal over een moord. Ze zijn er dus in alle soorten en maten en er is voor iedereen wat wils. Ook via Apple Podcasts natuurlijk.

Lang leve Apple Podcasts

Steeds meer aanbieders storten zich dan ook podcasts. In Nederland heb je natuurlijk Podimo, maar internationaal zijn er nog veel grotere partijen die actief zijn. Zo zet Spotify vol in op podcasts en datzelfde doet Apple natuurlijk. Over die laatste partij is er nu nieuws.

Het aantal betalende leden voor Apple Podcasts is flink toegenomen. Een woordvoerder van Apple laat nu aan Digiday weten dat het aantal betalende leden sinds juni 2021 met 300 procent is toegenomen.

Succes voor Apple

Dat het aantal betalende gebruikers toeneemt is niet heel raar te noemen. Ruim 25 procent van de 100 populairste podcasts die Apple aanbiedt, heeft een abonnementsoptie. Met dat lidmaatschap is het mogelijk om reclamevrij te luisteren. Daarnaast heb je toegang tot extra content en exclusieve toegang tot nieuwe podcastseries. In de Verenigde Staten kost het lidmaatschap 2,99 dollar per maand.

Dat Apple Podcasts-abonnement is er nog niet in Nederland. Wel is het mogelijk om per podcast een abonnement aan te schaffen. Wil je wel een all-inclusive abonnement voor podcasts, dan zal je echt naar een aanbieder moeten als Podimo. Die heeft echter weer een ander aanbod dan Apple. Het is dus de moeite waard om uit te zoeken wat je precies zoekt.