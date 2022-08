Het vinden van shows nu nog makkelijker in Apple Podcasts

Tijdens het autorijden, sporten of winkelen is het luisteren van een podcasts een uitstekende bezigheid. Al is het soms wel erg lastig om een show te vinden die echt goed bij je past. Wat dat betreft komen de nieuwe functionaliteiten van Apple Podcasts als geroepen.

Podcasts zijn razend populair. De aanbieders struikelen dan ook over elkaar heen om de grootste namen te contracteren. Zo heeft Podimo half Nederland gecontracteerd, trekt Spotify de grootste internationale namen aan en zit ook Apple niet stil.

Apple voert functie toe aan Podcasts Subscriptions

Apple kwam een jaar geleden met Podcasts Subscriptions. Hiermee is het voor makers mogelijk om bonus-content te maken en advertentievrije shows aan te bieden. Dit natuurlijk wel alleen voor mensen die extra betalen.

Voor Apple Podcasts Subscriptions werkt het bedrijf samen met grote podcastmakers zoals Wondery en Luminary. Hierdoor kunnen ook hun paywall-podcasts op het platform van Apple worden aangeboden. Daardoor is het aanbod natuurlijk flink toegenomen. Om toch te vinden wat je leuk vindt komt het nu met een aantal nieuwe functie.

De eerste functie is Top Subscriber Shows. Dit is een nieuwe hitlijst waarin Apple de 100 populairste podcasts op een rijtje zet. Het moet voor de gebruiker zo nog makkelijker te zijn om nieuwe shows te ontdekken. Dit zijn overigens podcasts uit allerlei categorieën die exclusieve content bieden. Zo zijn er bonus-afleveringen en is er early access aanwezig.

Vind de beste kanalen

Naast een lijst met aparte podcasts is er nu ook eentje van kanalen. Deze heet toepasselijk Top Subscriber Channels. Ook deze bestaat uit 100 namen.

Helaas hebben we in Nederland nog geen toegang tot deze functie. Ze zijn alleen te vinden in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië. Hiervoor hebben gebruikers de laatste versie van hun besturingssysteem nodig. Hopelijk komt deze functie ook snel naar ons land.

Hoewel we de functie zelf niet in ons land hebben, zien we wel wat de populairste titels in die landen zijn. Zo scoren Morbid en Smartless Something Was Wrong goed in de Verenigde Staten. In het Verenigd Koninkrijk zijn mensen hooked door The Diary Of A CEO en No Such Thing As A Fish.