Hoe je Apple Pay binnenkort in Chrome, Edge en Firefox kan gebruiken

Het lijkt erop dat we binnenkort Apple Pay ook kunnen gebruiken in browsers van andere software-aanbieders op iOS en iPadOS. Tot nu toe is het zo dat je enkel en alleen via de Safari-browser de betaalknop voor de betaaldienst van Apple aantreft. Het lijkt er niet op dat de macOS-versies van de browsers aan bod komen.

Dat blijkt uit een tweet van Steve Moser, een journalist die wel eens bijdrage levert aan Apple-nieuwssite MacRumors. In zijn tweet laat hij weten dat de Apple Pay-knop, waarmee je dus betalingen verricht, te vinden is in Google Chrome en Microsoft Edge op iOS 16. Hij neemt aan dat “elke third-party browser” ondersteund wordt.

Apple Pay in andere browsers

De grote vraag is nu: verschijnt de knop straks ook in andere browsers wanneer je op een Mac werkt? Die kans acht Moser klein. De browsers op de iOS- en iPadOS-besturingssystemen hebben namelijk gemeen dat ze draaien op dezelfde rendering engine als Safari.



On the latest iOS 16 beta Apple Pay works in Edge, Chrome and I assume any third party browser. On iOS 15 Apple Pay only works in Safari. pic.twitter.com/x7zV5xCuiC — Steve Moser (@SteveMoser) July 30, 2022

En dat is helaas niet het geval op macOS, waardoor Apple dus geen soortgelijke of even veilige omgeving kan garanderen. Op de Mac mogen aanbieders gewoon hun eigen basis gebruiken. Daarom is nu niet met zekerheid te stellen dat Apple Pay straks ook werkt in de macOS-versies van die browsers.

Safari niet meer verplicht?

Dit is de eerste keer dat we zien gebeuren dat Apple de knop voor de betaaldienst in andere browsers aanbiedt. We kunnen echter niet garanderen dat de knop straks voor iedereen te gebruiken is. We hebben namelijk te maken met een bèta en tijdens zo’n periode kunnen plannen of ideeën nog veranderen.

Apple heeft hierover zelf bovendien nog niets bekendgemaakt. Over ongeveer anderhalve maand lanceert Apple iOS 16 officieel en dan weten we zeker of de knop werkt in andere browsers. Het kan ook zijn dat het bedrijf de Apple Pay-knop op een later moment aanbiedt; we zullen het even moeten afwachten.

