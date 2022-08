Wat was er eigenlijk aan de hand met iOS, macOS en tvOS?

Apple heeft deze week verschillende updates uitgerold die je als consument zo snel mogelijk moet installeren. iOS, macOS en tvOS maakten werden dankzij deze weg beter beveiligd tegen een gevaarlijke kwetsbaarheid. Eentje die, volgens het Amerikaanse bedrijf zelf, al is misbruikt.

Het is fijn dat er een oplossing is voor het probleem en je via Software-update een nieuwe versie binnen kan halen. Maar hoe kan het dat dergelijke besturingssystemen opeens een gatenkaas is?

Achterdeurtjes in iOS, tvOS en macOS

De kwetsbare punten zorgen ervoor dat kwaadwillenden en hackers niet alleen arbitraire codes kunnen gebruiken, maar ook zelfs toegang hebben tot de kernel van de Apple-apparaten. Hieronder vallen een flink aantal iPhones, iPads en computers die op macOS Monterey draaien (met name Monterey 12.5). De exploit heeft Apple de CVE-2022-3289 genoemd.

Het grootste problemen is de toegang dus tot de kernel van de apparaten. Hierdoor kunnen hackers code/software laten draaien met beheerder-toegang. Met andere woorden: je apparaat wordt dan volledig overgenomen.

Apple heeft al aangegeven op de hoogte te zijn van het feit dat ‘enkele’ apparaten wellicht al aangevallen zijn. (Hebben we een officieel statement? Het is Apple, dus nee.)

Andere apps van Apple waren ook een veiligheidsrisico

Met de patch/update pakt het bedrijf meteen veiligheidsproblemen aan in onder andere WebKit, gebruikt voor de Safari-browser, Mail en andere iOS- en macOS-apps. Door de exploits is er ineens toegang tot je apparaat en is het mogelijk om nog meer malware op je gadgets te zetten.

Het is dus van zéér groot belang dat je deze update meteen installeert. De toegang van hackers hebben invloed op onder andere iPhone 6 en later, alle iPad Pro-modellen, iPad Air 2 en later, iPad (vijfde-generatie), iPad mini 4 en zelfs de zevende-generatie iPod touch.

Gisteren meldden we al dat de patch werd aangeboden, maar details waren nog schaars. Nu kunnen we niet voldoende benadrukken dat deze update écht een must-do is.

Zo installeer je de update op iOS

Het is voor consument direct mogelijk om de update te installeren. Weet je niet hoe je dat precies moet doen? Geen zorgen! Volg de onderstaande stappen op je iPhone en je bent in no-time voorzien van een update.

Ga op je iPhone naar Instellingen

Selecteer de optie Algemeen

Kies vervolgens voor Software-update

That’s it: wederom het slot op de pot van je apparaten. Vooralsnog.