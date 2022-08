Waarom de HR-afdeling van Apple onder vuur ligt

De HR-afdeling van Apple ligt onder vuur. Wat is er precies aan de hand en waarom zijn de reacties zo fel? Jeroen legt het je uit.

Het rommelt al een tijdje bij het personeel van Apple. Niet iedereen is tevreden over de werkomstandigheden. Een nieuw rapport dat in handen is gekomen van de Financial Times gaat wat dieper in op de misstanden die bij Apple worden ervaren.

#AppleToo

Vorig jaar begon de #AppleToo beweging bij het bedrijf. Het moest misstanden als racisme, seksisme, ongelijkheid en misbruik bij de iPhone-maker in beeld brengen. Dit alles omdat leden van de groep vonden dat er niets met hun klachten werd gedaan.

Een van de initiatiefnemers van het platform was Legal-director Jane Whitt. Zij postte haar ervaringen met het bedrijf op Lioness. Zij klaagde bij de HR-afdeling van Apple over huiselijk geweld door een collega met wie ze een relatie had. Het bedrijf deed er niets mee omdat ze geen bewijs had van andere collega’s. Uiteindelijk kreeg ze een waarschuwing van Apple omdat haar persoonlijke relatie haar werk belemmerde en omdat ze onprofessioneel zou zijn tijdens het onderzoek.

Ook een andere medewerkster van de afdeling heeft dezelfde soort ervaringen met de HR van Apple. Zij had een klacht over misbruik, maar er werd verder niets mee gedaan.

Een nieuw rapport

In het nieuwe rapport komen de ervaringen naar voren van Cher Scarlett. Net als Whitt was zij ook een van initiatiefnemers van #AppleToo. Na een schikking kwamen de twee partijen overeen om uit elkaar te gaan en een klacht bij de National Labour Relations Board te laten vallen.

Case closed zou je zeggen, maar dat is het niet. Scarlett zocht de media op en dat was tegen het zere been van Apple. Als onderdeel van de schikking wilden de advocaten ook dat ze een geheimhouding-clausule zou ondertekenen. In een van die overeenkomsten zou precies staan wat ze zou moeten vertellen: “Na 18 maanden bij Apple heb ik besloten dat het tijd is om verder te gaan en andere kansen na te streven.” Scarlett deelde dit en Apple zag dit als een schending van de overeenkomst.

Apple wil verandering

Apple heeft natuurlijk ook gereageerd op het rapport. Het bedrijf zegt dat het bedrijf duidelijk is op het gebied van discriminatie. Het wil dat elke werknemer zich veilig voelt bij het melden van incidenten, zonder angst voor vergelding. Het steekt de hand deels in eigen boezem.

“ Er zijn enkele accounts aangemaakt die onze bedoelingen of ons beleid niet weerspiegelen en we hadden ze anders moeten behandelen. Als gevolg hiervan zullen we onze trainingen en processen aanpassen.”