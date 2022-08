Wie is de vertrekkende Apple-executive Jane Horvath precies?

Jane Horvath ruilt Apple binnenkort in voor een advocatenkantoor. Hiermee verliest het Amerikaanse bedrijf een belangrijke executive én zijn Chief Privacy Officer.

Wie was Horvath nu precies en wat heeft ze allemaal betekend voor het bedrijf? Tijd om kennis te maken met de huidige Chief Privacy Officer die meer dan een decennium voor Apple heeft gewerkt.

Jane Horvath: meer dan een decennium Apple

Jane Horvath had al een indrukwekkend CV voordat ze in 2011 bij Apple aan de slag ging. Eerder werkte ze onder andere voor Google en was ze de Chief Privacy Officer van de U.S. Department of Justice. Toch vond ze haar plek in Cupertino waar ze, in de loop der jaren, steeds belangrijker werd. Niet gek, want de focus van het bedrijf begon ook steeds meer op privacy te liggen.

Haar titel was overigens een bijzondere. Er zijn binnen Apple niet heel veel executives die de titel Chief Officer dragen. Dat laat zien hoe belangrijk Horvath, in de loop der jaren, voor het Amerikaanse bedrijf is geweest. Ze sprak bijvoorbeeld op verschillende grote evenement als CES 2020 en Computers, Privacy and Data Protection over het belang van privacy. Ze was verder verantwoordelijk voor Apple’s handelen tijdens Capitol Hill en zorgde dat het bedrijf de Europese General Data Protection (GDR) naleefde.

Hoewel ze begon als Senior Director of Global Privacy, kan Jane Horvath met opgeheven hoofd de deur als Chief Privacy Officer dichttrekken.

Wie is haar vervanger?

Jane Horvath verdwijnt overigens niet helemaal op de achtergrond. Ze gaat werken bij advocatenkantoor Gibson, Dunn and Crutcher LLP. Dit is de partij die Apple bijstond tijdens de rechtszaak tegen Epic Games. De kans dat de twee elkaar in de toekomst nog tegenkomen is dus aardig groot.

Apple heeft het vertrek van Jane Horvath overigens nog niet officieel aangekondigd. Dat zal zonder twijfel te maken hebben met het feit dat het bedrijf eerst zoekt naar een vervanger. Wanneer Jane Horvath precies vertrekt en wie de opvolger wordt is op dit moment nog niet bekend. Zodra dit wel het geval is zullen we het artikel bijwerken.