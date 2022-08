Apple vertelt in iOS 16 eindelijk wat een AirPods-update precies doet

Een update van je AirPods gaat waarschijnlijk geruisloos aan je voorbij. Dat is niet gek, want Apple kondigt firmware updates niet met veel toeters en bellen aan. Nu kun je voor het eerst zien wat een update precies inhoudt.

Regelmatig moet je jouw apparaten updaten. Als je een nieuwe versie van iOS op je telefoon moet zetten, staat er precies bij wat er precies ge├╝pdatet wordt. Bij de firmware van je AirPods is dat niet het geval. Sterker nog, zoÔÇÖn update wordt vaak geen eens aangekondigd, omdat het volledig automatisch gaat. Vanaf iOS 16 pakt Apple dat anders aan.

Zo check je de firmware op je AirPods

Apple lijkt nu te tonen welke aspecten het aanpakt tijdens een update van de AirPods. Dat is te zien in de vijfde ontwikkelaars beta van iOS 16. Als je naar Instellingen > Algemeen > Info gaat vind je daar alle informatie over je AirPods, zoals het modelnummer en de instellingen voor je microfoon. Als je nu op de versie drukt zie je op welke firmware de oortjes draaien en verandert deze naar de versie van de case. Dat gaat in iOS 16 veranderen, melden gebruikers op Reddit.

In de nieuwe versie van de besturingssoftware van je iPhone kom je op een nieuwe pagina terecht zodra je op de AirPods-firmwareversie drukt. Hierin staat een link naar support.apple.com waar je alle informatie over de nieuwste update kunt vinden.

­čĺ╗ Wat is firmware? Firmware is software die op een apparaat draait om de hardware te laten functioneren. Zonder firmware zou deze dan ook niet werken. Soms moet deze ge├╝pdatet worden om een gadget beter te laten functioneren. Waar normale software vaak wordt ge├╝pdatet (denk bijvoorbeeld aan je favoriete game), is dat bij firmware minder het geval.

Geen geheel nieuwe stap voor Apple

De stap van Apple is niet helemaal vreemd. Apple voerde de vernieuwing eerder al door bij de AirTag. Daar is sinds dit jaar ook te zien wat er precies is verbeterd.

De laatste firmwareupdate van de AirPods dateert uit mei. Dat is versie 4E71. Waarschijnlijk draaien jouw AirPods ook op die versie, aangezien Apple deze automatisch installeert.