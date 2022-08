De Chinese investering waar Apple flink mee in de maag zit

Niet alles wat Apple aanraakt verandert in goud. Dat blijkt nu wel weer bij het Chinese Didi Global. Apple investeerde flink in het bedrijf, maar dat lijkt nu te veranderen in een groot fiasco.

Apple is er niet vies van om regelmatig een gerichte overname of investering te doen. De bekendste overnames van de afgelopen jaren zijn natuurlijk Beats Audio en de muziek-app Shazam. Diensten die nu inmiddels een belangrijk onderdeel zijn van het bedrijf. Hoe anders is het gegaan met Didi Global.

Apple en Didi Global

Didi Global kun je vergelijken met Uber of Lyft. Het is een Chinees bedrijf dat ritjes regelt tussen bestuurders en passagiers door middel van een eigen taxi-app. Apple zag het als de ideale investering en besloot er 1 miljard dollar in te pompen. CEO Tim Cook noemde het een strategische investering die het bedrijf zou helpen om de Chinese markt beter te begrijpen.

Dat ging allemaal redelijk, tot vorig jaar. Toen kreeg Apple bericht van een Chinese internetwaakhond dat het de taxi-app uit de Chinese App Store moest halen. Peking was naar eigen zeggen bang dat bedrijf persoonlijke gegevens van consumenten zou misbruiken.

Een flink verlies

Een taxi-app die niet te downloaden is, is natuurlijk de doodsteek voor een bedrijf. De waarde van de aandelen namen dan ook met 80 procent af. Daar bovenop kreeg het bedrijf afgelopen maand nog een boete van 1,2 miljard dollar van de Chinese overheid na jarenlang onderzoek. De app zou volgens Peking de nationale veiligheid in gevaar hebben gebracht. Niet een echt goede ervaring voor Apple, dus.

Overigens is Didi Global niet de enige die te maken heeft met de strenge Chinese overheid. Ook andere grote internet- en techbedrijven als Alibaba en Tencent hebben te maken met Peking die de macht van hen wil inperken.

Voor Apple is het nu genoeg geweest, meldt de bekende Bloomberg-journalist Mark Gurman. Het bedrijf geeft zijn bestuurszetel bij Didi Global op, omdat het bedrijf worstelt om te groeien. Hoe het verder moet voor Apple is de grote vraag. Voor de techgigant is het in ieder geval een goede les geweest. Het bedrijf is nu voorzichtiger wanneer het overname wil doen.